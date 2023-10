REZA TODO LO QUE SEPAS, el tercer álbum de Frank Suz

REZA TODO LO QUE SEPAS recoge el testigo en la evolución compositiva de sus dos anteriores discos: Inferno y Mambo Voodoo. En esta ocasión el sonido muta del pantanoso New Orleans de Mambo Voodoo a una atmósfera más fronteriza y enérgica en su desarrollo que se sumerge en un sonido fronterizo con tintes garajeros. Aunque las composiciones contienen melodías western, sigue bebiendo del cabaret, del rock and roll y de la serie b cinematográfica al igual que lo hicieron sus dos anteriores discos, siendo este el secreto del sonido Frank Suz.

REZA TODO LO QUE SEPAS es su trabajo más extenso hasta la fecha. Con este disco, Frank Suz quiere consolidarse en la escena nacional y demostrar de lo que ha sido capaz de hacer en cuatro años rodeado de grandes profesionales y músicos que le han apoyado incondicionalmente.

Frank Suz es un músico, compositor y productor nacido en Ibi (Alicante). A la temprana de edad de 7 años empezó su andadura en la música con el clarinete y el piano, empezando con la música clásica y virando al rock and roll conforme iba cumpliendo años. En 2001 crea su primera banda de Hard Rock, Gang Bang 66, con la que gana varios concursos y graba sus primeros dos discos. Más tarde daría el salto a Valencia para formar parte de Babylon Rockets y grabar otros dos discos más y girar por toda la península. Desde entonces, Frank Suz no ha parado de colaborar con bandas y músicos de primer nivel. A partir de 2019 cogió las riendas de su propio destino musical y creó la banda que llevaría su propio nombre FRANK SUZ. De esta forma, desde que crea su proyecto en solitario, él decide qué tipo de música componer.

Discografía En 2020 publica su primer álbum en solitario INFERNO. Un disco de rock and roll con tonos circenses que coquetea con el industrial y letras ácidas en castellano.

En 2021 publica un EP llamado HITS FROM THE CRYPT, inmerso en la pandemia versionéa cuatro canciones de muy distinto cariz para darle su sonido característico.

En 2022 publica el segundo álbum MAMBO VOODOO. En este disco el artista cambia totalmente de registro y crea un sonido New Orleans sin perder el tono sarcástico y de serie b del horror.

