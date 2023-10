Lux Building diseña y construye directamente, bajando el coste final del piso

A lo largo del año 2023, la venta de pisos y el mercado inmobiliario han sufrido un enfriamiento, debido a la acumulación de factores.

Algunos de ellos incluso comenzaron años atrás como la secuela pospandemia y la invasión de Rusia a Ucrania.

Estas situaciones han generado consecuencias como el encarecimiento de las hipotecas, disminución del poder adquisitivo del ciudadano promedio y el endurecimiento de los créditos bancarios. Ante este panorama, empresas como Lux Building han optado por construcciones diseñadas y construidas por ellos para disminuir costes y el precio final al comprador.

Precios competitivos Agostino Silvestre, fundador de Lux Building señala que esta es una promotora que no solo se dedica a la venta de pisos o casas. También se encargan de diseñarlos y construirlos sin contratistas ni intermediarios. Esta drástica reducción de la cadena de manufactura y comercialización les permite ofrecer construcciones nuevas a los precios más competitivos del mercado.

Silvestre señala que la gestión de cada una de las etapas del proceso productivo les ha permitido también tener un control absoluto de la calidad. Agrega que sus construcciones se caracterizan por optimizar el uso de cada uno de los materiales y prestar atención a los detalles. El resultado es: Inmuebles de calidad a precios accesibles para una mayor cantidad de compradores.

El dueño de la compañía asevera que para garantizar la calidad del resultado desde la concepción del proyecto inmobiliario invierten mucho en investigación y desarrollo. Gracias a ello siguen ofreciendo propiedades con diseños de vanguardia, cómodas y levantadas con materiales que cumplen con todos los requerimientos de eficiencia energética necesarios.

Las garantías que ofrece la firma Lux Building El fundador de la firma señala que la intención de Lux Building también es que los clientes se sientan más seguros y protegidos. Por esa razón acostumbran a acompañar a cada uno de los compradores no solo antes de realizar su inversión. Igualmente, lo hacen durante y después de efectuar la compra, mediante la orientación y asesoramiento de un equipo profesional altamente cualificado.

Actualmente, esta promotora tiene dentro de su portafolio pisos ubicados en el Barrio de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentran en un edificio de 6 plantas, más una azotea que se utiliza como zona de ocio por parte de los vecinos. En cada una de las plantas se sitúan dos viviendas y el edificio dispone de un garaje y 11 trasteros.

Este proyecto de Lux Building tiene mucho del sello particular de la firma. La separación entre las viviendas y las áreas comunes se realiza con tabiquería de doble bloque, garantizando el mejor aislamiento acústico. Los acabados interiores en madera proporcionan elegancia y confort a cada vivienda. La fachada del edificio es limpia, con líneas rectas, sencillas y muy elegantes. Adicionalmente, el edificio dispone de placas solares que proporcionan energía a los termos inter acumuladores individuales en cada vivienda.