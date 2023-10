Academia de inglés online Inglessa; descubrir la excelencia en preparación de exámenes

La Academia de Inglés Online está a la vanguardia en la formación y preparación de exámenes de inglés y ofrece una experiencia educativa incomparable.

Esta academia se destaca por ofrecer tutorías exclusivas con profesores expertos en reconocidos exámenes como Cambridge PET, FCE, Oxford Test of English e IELTS. Además, para aquellos que buscan especialización, ofrecen cursos centrados en inglés marítimo y jurídico, preparando de manera excepcional para los exámenes Marlins y TOLES. Inglessa - academia de inglés online cuenta con distintos cursos que se pueden realizar de manera remota.

Razones para elegir la Academia de Inglés Online Respuestas rápidas y efectivas: los estudiantes que se inscriben en sus cursos reciben correcciones personalizadas en sus ejercicios de speaking y writing en un plazo máximo de 24 horas. Estas correcciones no son simples observaciones, sino informes detallados con sugerencias de mejora y evaluaciones acorde a los criterios del examen que están preparando.

Recursos descargables y formación completa: la academia proporciona acceso a materiales descargables de alta calidad, permitiendo a los estudiantes enriquecer su aprendizaje fuera de la plataforma. Además, la formación en línea abarca las cuatro destrezas fundamentales del idioma, asegurando una preparación integral.

Flexibilidad y adaptabilidad: la plataforma de la Academia de Inglés Online es multidispositivo, lo que permite a los estudiantes acceder a sus cursos desde cualquier lugar, en cualquier momento, y desde cualquier dispositivo. Una verdadera revolución en la educación a distancia.

Profesionalidad y experiencia: la academia cuenta con un equipo de tutores especializados, que no solo son expertos en el idioma, sino que están formados específicamente para ayudar a los estudiantes a superar los desafíos de sus respectivos exámenes.

Para aquellos que buscan un compromiso real con la excelencia educativa, la Academia de Inglés Online representa una opción inigualable. Cada estudiante es tratado como un individuo único, con sus propias necesidades y objetivos. Esta personalización asegura que cada uno recibe exactamente lo que necesita para triunfar.

Aquellos que estén pensando en mejorar su nivel de inglés y prepararse eficazmente para exámenes internacionales, no deben buscar más: la Academia de Inglés Online es la solución que necesitan.