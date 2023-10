La freelancer Ana Plaza es experta en marketing digital y ayuda a captar clientes

Actualmente, el digital marketing freelance es esencial para las empresas. Los profesionales independientes especialistas en marketing brindan servicios personalizados, adaptabilidad y conocimientos para impulsar la presencia en línea de los negocios de cualquier área económica.

De hecho, se podría decir, que están transformando la forma en que las marcas alcanzan sus objetivos de marketing en la era digital.

En ese sentido, quienes se encuentren en la búsqueda de un especialista pueden acudir a Ana Plaza, quien se enfoca en ayudar principalmente a los centros de formación a captar más clientes.

Qué método utiliza Ana Plaza Ana Plaza es una digital marketing freelance que se dedica a impulsar la visibilidad de los centros de formación. Cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando instituciones educativas. Su trayectoria le ha permitido conocer a la perfección todas las estrategias para atraer alumnos de forma masiva. Además de esta especialización, cabe destacar que Ana es una de esas profesionales que apuesta por trabajar en el mundo rural, trabaja desde Peñaranda de Duero, un bonito pueblo de la provincia de Burgos.

Concretamente, Ana ha creado un método llamado Fórmula Educativa, que según ella misma lo ha explicado, ofrece muchos beneficios. En primer lugar, permite obtener mayor visibilidad y alcance, que es un factor esencial para llegar a los potenciales clientes. En este caso, son las personas interesadas en cursos y, en general, en programas formativos.

A su vez, el método se traduce en un ahorro de tiempo para los empresarios, ya que no tienen que dedicarse a buscar nuevas estrategias de captación de estudiantes.

La metodología de Ana Plaza se centra no solo en buscar alumnos comunes y corrientes, sino individuos calificados y comprometidos para que al final de cuentas se fidelicen, logrando que las instituciones eleven su tasa de retención.

Además, lo que la diferencia es que su método ofrece un servicio personalizado de asesoramiento a los centros, fundaciones, organismos… que contratan sus servicios, pues aporta su experiencia en la gestión formativa para ayudar en las dudas que puedan surgir a la entidad para una correcta gestión de esos posibles alumnos que muestran interés

Más servicios Ana Plaza no se limita a ofrecer servicios para los centros de formación. También hay disponibles formaciones para todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos en marketing digital para implementar las estrategias más efectivas en sus negocios.

A su vez, realiza consultorías para los emprendedores que necesitan aumentar sus ventas, elevar su cartera de clientes, escalar en el mercado y posicionarse en internet.

Por otro lado, puede encargarse de construir proyectos a medida, es decir, crear un negocio online con todo integrado: procesos, sistemas, herramientas y automatizaciones.

Contar con un digital marketing freelance en un centro de formación y en otras empresas es una buena decisión y una inversión inteligente cuando se quiere aprovechar la experiencia de estos profesionales. Ellos tienen una gran capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los mercados, para implementar estrategias efectivas y ofrecer resultados medibles para el crecimiento y el éxito en línea.

Los interesados en obtener más información pueden acceder a la página web de la profesional y rellenar un formulario. Realizado el procedimiento, reciben una respuesta en menos de 24 horas.