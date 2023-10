Innovación y calidad para el mercado español; elevador de cama eléctrico Bed Lifter para hoteles

Para facilitar el trabajo del personal de limpieza de un hotel y darle versatilidad a los dormitorios, es ideal contar con elevadores de cama.

Estos dispositivos no solo optimizan la labor de los trabajadores, sino que crean espacio adicional para almacenamiento cuando los huéspedes lo necesitan, con solo utilizar el elevador de cama eléctrico o de pedal.

Con atención para todo el mercado español, la firma internacional Bed Lifter se especializa en la fabricación y distribución de estos equipos para el sector hotelero, diseñados a medida para cada negocio. Tanto el elevador de cama eléctrico, como el de pedal, cuentan con el certificado de calidad CE.

Elevadores de calidad adaptados a todas las necesidades Desde pequeños hoteles boutique hasta grandes corporaciones del sector turístico confían en Bed Lifter para contar con sus elevadores y camas de diversos tamaños, cómodos y duraderos, que se ajustan a las necesidades de cada negocio.

El tipo de dispositivo más recomendado por los expertos de la fábrica es el elevador de cama eléctrico, ya que con solo pulsar un botón, la cama se eleva a una altura que facilita la limpieza y aporta rapidez y bienestar a los trabajadores de la limpieza. Asimismo, los empleados podrán colocar la ropa de cama de forma rápida y eficiente y prevenir lesiones o dolores musculares, sobre todo cuando se trata de camas grandes o muy pesadas.

Cuando utilizan los elevadores de cama, los hoteles contarán con empleados que no se fatigan en su labor, y más motivados a mejorar su desempeño. Por otro lado, los clientes se llevará la impresión de haber estado en un lugar que cuida la seguridad y la salud de sus trabajadores.

Mejorar la experiencia de los hoteles Los elevadores de cama son utilizados en los mejores hoteles del mundo para mejorar la experiencia de hospedaje y dar un toque de lujo moderno a los espacios. Cuando se necesita guardar equipaje, o garantizar que los objetos voluminosos no resten espacio en la habitación, estos dispositivos son la solución ideal.

En la página web de Bed Lifter, los representantes del negocio hotelero pueden solicitar información y presupuesto sobre los equipos que necesitan. Las opciones que se les presentarán son totalmente personalizables para armonizarlas con las características de los espacios donde se situarán.

Los dispositivos electrónicos elevables pueden integrar el sistema de control de tiempos de trabajo “Bed Lifter Control”. Igualmente, si la cama no dispone de instalación eléctrica, los clientes pueden elegir la incorporación de elevadores manuales, con pedal, ajustables a cualquier medida de cama o altura de somier.

La compra de los elevadores de cama es una decisión inteligente para quienes desean modernizar su negocio y facilitar las tareas a sus trabajadores. Esta inversión garantiza un plus de excelencia en cada establecimiento.