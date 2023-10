Cómo se puede decorar una estética pequeña con el asesoramiento experto de Shortcuts

Uno de los factores fundamentales a la hora de mantener y fidelizar a los clientes en un centro de estética es la decoración.

Esto se debe a que permite transmitir la identidad de marca del lugar, además de generar un espacio en el que el público se sienta cómodo y bien atendido. En este sentido, quienes tengan dudas sobre cómo decorar una estética pequeña pueden solicitar el asesoramiento experto de Shortcuts, una de las firmas líderes en el sector del software de gestión para este tipo de negocios, la cual ofrece un servicio de consultoría para mejorar el rendimiento de un centro de estética.

Cuáles son los consejos para decorar una estética pequeña Si bien una buena decoración es importante para todo tipo de negocios, en el caso de las estéticas resulta imprescindible, con el objetivo de brindar al público un sitio acorde en el que puedan ser atendidos con seguridad e intimidad. De esta manera, decorar una estética pequeña implica una mayor creatividad, aunque existen ciertas técnicas y herramientas útiles para facilitar la tarea.

Para construir un ambiente que inspire tranquilidad y relajación no solo es necesario emplear música suave, sino también procurar la menor interferencia posible de los ruidos del exterior. Por otra parte, es esencial diseñar una recepción en el que los clientes puedan esperar su cita con comodidad, por lo que es recomendable poner sillones espaciosos, además de incluir una iluminación natural, ya sea a través de ventanas amplias y cortinas claras o mediante lámparas que simulen dicho efecto. Asimismo, recurrir a una paleta de colores claros o pasteles puede favorecer la impresión de amplitud del local.

Elementos orgánicos y minimalistas, una tendencia en decoración de estéticas Al elegir la pintura para decorar una estética pequeña, es imprescindible considerar los colores de la marca para que las paredes puedan combinar o generar contraste con los logotipos de la firma con el fin de que estos puedan resaltar.

No obstante, es aconsejable no recargar la decoración, empleando detalles minimalistas como lámparas, cuadros, espejos u otros accesorios, o bien escogiendo plantas pequeñas que den vida al lugar. A su vez, es posible valerse de estantes de vidrio para exponer los productos a la venta, puesto que dejan correr la luz y generan una sensación de mayor amplitud.

Por lo tanto, aquellos usuarios de Shortcuts que deseen decorar una estética pequeña pueden apelar al servicio de consultoría para negocios de bajo presupuesto de esta compañía y acceder al asesoramiento de un equipo de especialistas cualificados para mejorar la competitividad, la capacidad de atracción y retención de clientes y los niveles de fidelización de sus empresas.