​La mafia del Estado contra Jorge Lorenzo

Un chivo expiatorio es una persona inocente a la que se quiere hacer culpable de algo aplicándole injustamente una acusación y así poder satisfacer las necesidades del inculpador. El término procede del rito que judíos del antiguo testamento perpetraban con un chivo al que sacrificaban para purificar y expiar las culpas.



Es sabido que las mafias buscan rápido sus chivos expiatorios cuando quieren señalizar a sus súbditos lo que no se debe hacer, buscando entre la comunidad que controlan a algún paria con el que hacer escarnio público. No importa si es culpable de algo o no, solo interesa si es útil para dar ejemplo. Es más sabido aún que las mafias no soportan que sus súbditos -especialmente los que más recursos tienen- cambien de residencia y abandonen el territorio que controlan.

Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo de motociclismo, fue uno de los chivos expiatorios que usó la Agencia Tributaria para acojonar a todos los millonarios españoles que planeaban -o fueran a planear- marcharse de España y residir en otro país. Millonario, deportista de élite, inocente de los cargos y un poco chulito. El perfil perfecto si quieres mandar un mensaje - o dejar una cabeza de caballo sangrienta en la cama- a todos los deportistas de élite y ricachones de España: el que pretenda residir fuera del país se va a cagar. Nada más eficaz que hacer escarnio con un inocente para demostrar hasta dónde estás dispuesto a llegar.

En 2013, Lorenzo cambió su residencia habitual a una mansión en Lugano, Suiza, un lugar tranquilo e idílico, cerca de las instalaciones de su equipo Yamaha, y con una menor presión fiscal que España - esto ciertamente no es muy difícil de encontrar-. En 2017, la Agencia Tributaria española le abrió una inspección reclamándole los impuestos desde 2013 a 2016, aludiendo que su residencia real no estuvo en Suiza durante ese periodo, sino en Barcelona. Todo debió cerrarse cuando el Fisco suizo confirmó por escrito varias veces y de manera oficial que efectivamente Jorge era residente suizo y había cumplido sus obligaciones fiscales en aquel país. La Agencia Tributaria española se pasó esto por el forro, hizo oídos sordos y continuó persiguiéndole.

Posteriormente, los inspectores de Hacienda enviaron cientos de requerimientos a los patrocinadores del tricampeón mundial, "buscando no solo información sino mi descrédito con sponsors y tratando de presentarme ante la opinión pública como un defraudador", como dijo el propio Lorenzo en un comunicado a la prensa. También le exigieron que entregara una elevada cantidad de dinero para evitar embargos y ser marcado en la listas de morosos. Llegaron incluso a presentarse emisarios de la Agencia Tributaria en el mismo circuito, donde "me asaltaron y bloquearon bloqueándome el paso cuando me dirigía a subirme a la moto para que firmara unos documentos tan solo a unos minutos de la salida de una carrera".

El tricampeón lo pasó mal durante los años que duró la persecución y su rendimiento se vio afectado: acabó décimo en 2018 con Ducati y decimonoveno en 2019 con Honda, muy lejos de la exitosa trayectoria previa. Los que le conocen aseguran que las noches sin dormir y los efectos de la persecución tributaria fueron letales para su rendimiento. El propio Lorenzo, que se retiró del motociclismo poco después, reconoce que "esta injusta y retorcida persecución de la Hacienda española acabó afectándome en mi vida profesional. Llegaron a derrotarme anímicamente".

En 2021, primero, y a finales de 2022, después, los tribunales le dieron la razón en todo, de arriba a abajo. y anularon las liquidaciones que Hacienda le exigía pagar, eximiéndole de todas y cada una de las acusaciones.

Nadie va a reparar el daño causado, nadie ha pedido perdón. No ha habido ni una sola palabra o disculpa de la Agencia Tributaria con él. Tampoco habrá un "Salvados" con el caso, ni una campaña en redes con el "yo también soy Lorenzo". La pena del telediario le acompañará de por vida.

La impunidad y una alta dosis de "omerta" envuelven este caso y tantos otros. Algo así debería desembocar en un juicio al menos por prevaricación a los inspectores y a toda la cadena de mando de la Agencia Tributaria implicada, pero se han ido de rositas y ya estarán buscando otro chivo con impunidad, alevosía y nocturnidad. Es lo que tiene estar viviendo en el territorio de una mafia del Estado, que en cualquier momento puedes ser la siguiente víctima, aunque también es cierto que aún quedan tribunales que proporcionan algo de oxígeno y luz en esta ciénaga.