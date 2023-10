Los políticos como problema

Cada vez es mayor el clamor popular de que en España los políticos son un problema y un problema descollante. Tenemos otros numerosos problemas: economía, salud, trabajo, educación, orden, seguridad… y la relación sería extensa. Pero todo esto podría resolverse si los diversos temas quedaran en manos de expertos. La cuestión radica en que los políticos no son expertos y los expertos no son políticos. Un dilema difícil de resolver. Los políticos quieren mandar, quieren significarse y no tienen reparo en rodearse de un nutrido y aguerrido equipo de asesores personales anónimos. Y no creo estar muy equivocado al afirmar que el discurso de un político cuesta unos buenos miles de euros, pues los asesores expertos también tienen derecho a la consecuente tajada.

Es el extremo al que hemos llegado: Un presupuesto desorbitado para una función nada extraordinaria. De ahí el anhelo y la codiciada aspiración de tantos jóvenes y no tan jóvenes por ocupar puestos en la política: No se exigen estudios, no se requieren oposiciones, no se precisa certificado de antecedentes de buena conducta… es lo que vulgarmente se dice un chollo. Eso sí, puede ser interesante y atractivo haberse visto envuelto en algún affaire de tipo social en el que resultara presuntamente tocado. Es como una encomiable laureada.



Y lógico que es el ciudadano trabajador y corriente el que tiene que cubrir esos desquiciados presupuestos de su ajustado y honrado quehacer diario para resolver los problemas de los políticos.

Es la España de hoy y esperemos que este falso idearium no lo sea por mucho tiempo.