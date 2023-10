En estos días tristes y desgraciados, en los que, tras el incalificable ataque terrorista en Israel, las réplicas del terremoto amenazan con uno más fuerte y más destructivo, que, de momento, en Europa, llena de temor a la población y provoca el aumento de los niveles de alerta, conviene, quizá, que nos planteemos, entre otras, una serie de consideraciones domésticas.



La paz entre diferentes en un territorio, en general, y en nuestra Europa democrática en particular, sólo puede ser fruto de la convivencia, que ha de asentarse necesariamente en el respeto del otro; pero, al igual que no debemos confundir el buenismo con la bondad, tampoco el respeto con las tolerancias. Las tolerancias, a mi entender, son conjuntos de balizas sociales que perimetran cada cultura concreta; en consecuencia, son marcos en los que se desarrolla la vida de quienes comparten costumbres, creencias…, una visión del mundo y de las relaciones sociales, que, en el caso de las sociedades libres, permite a los individuos disentir, proponer o protestar sin imponer. Es por ello que nuestras sociedades, frente a otras, son abiertas y deben permitir la integración, pero no el socavamiento de sus principios y valores, y, aún menos, de forma violenta.

Llamar respeto a la importación de tolerancias ajenas supone la negación del ser para no ser o para transmutarse en otro. Se ha de respetar a cualquier ser humano en su integridad física, moral y espiritual allá donde viva; pero, para ello, no hemos de tolerar, no debemos aceptar o adoptar las ideas o creencias ajenas, máxime si estas tienen su razón de ser en el odio a las nuestras y a nosotros mismos por tenerlas, o acabaremos por reducir la convivencia a vivencia única o, si se prefiere, a convivencia por desistimiento.

Creo en la comprensión y en el entendimiento, pero no en el proselitismo, en la exportación intimidante de valores, ideologías y creencias, por más que estas sean presentadas, por unos, como liberadoras, democráticas, progresistas, bienintencionadas, universalmente benéficas o, incluso, por otros, como verdades reveladas; porque, aun así, suponen un sometimiento del receptor por medio de la imposición de nuevas tolerancias: una injerencia que violenta la esencia de la existencia social concreta del individuo (no hay más que observar en lo que han desembocado las primaveras árabes inducidas desde Occidente, por un lado, o los atentados yihadistas en Bruselas, París o Madrid, por el otro).

Las tolerancias tienen un componente geográfico, territorial e histórico; las tolerancias están literalmente arraigadas, por lo que son un bien, sí, pero, al contrario que el respeto, inexportables, pues, de lo contrario, pueden convertirse en un mal corrosivo y destructor, en un cuerpo extraño contra el que reacciona el organismo social de forma abrupta.

El respeto no puede ser sumisión, acatamiento u obediencia, no puede ser una modalidad de tolerancia: no se construye con “transculturalismo”; si no, anidan en la sociedad, primero, el recelo, luego la aprensión y, finalmente, el miedo, la puerta de entrada para el racismo y la xenofobia. De ahí el fracaso de la tan romántica y publicitada multiculturalidad, una forma eufemística de referirse a la “aculturalidad”, fenómeno que acaba deconstruyendo las sociedades en las que se instala, sencillamente, porque no se puede ser sin haber sido.