Llega Habitat Inspiration, el nuevo evento inspirador del sector en Bilbao

La agencia creativa de comunicación integral Otzarreta Think & Make lanza Habitat Inspiration, un encuentro para profesionales de la arquitectura y el diseño de interiores que brindará a los asistentes oportunidades de negocio a través de ideas innovadoras y la creación de nuevos contactos El próximo 24 de noviembre y dentro del marco de la Bilbao Bizkaia Design Week, Otzarreta Think & Make presenta este evento inspirador que se centra en el sector del hábitat y que reúne a profesionales de la arquitectura y el interiorismo de renombre. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en conferencias impartidas por expertos de renombre internacional como Rafael de la Hoz, destacado arquitecto en el ámbito de la sostenibilidad; Fran Pérez Sutega, especialista en la transformación y desarrollo de espacios; y Carlos Mataix, con amplia experiencia en sostenibilidad y visión global.

En el marco de este evento, que se celebrará en el Edificio Ensanche de la ciudad anfitriona, se llevará a cabo una mesa redonda sobre hábitat y sostenibilidad, moderada por el prestigioso diseñador industrial Aitor García de Vicuña. Marcas de renombre como Genebre, Actiu, Cosentino y Treku compartirán sus conocimientos y perspectivas.

Como punto final del programa que ofrece Habitat Inspiration, la empresa C4E llevará a cabo una charla informativa sobre los informes de tendencias y su utilidad. En esta misma línea, Pepa Casado, de FutureA, presentará las tendenciasde The New Habitat y Marina Coll, de Otzarreta, cerrará este apartado acercándonos a las tendencias de marketing y comunicación del sector.

La culminación del evento será la entrega del Reconocimiento HI, un galardón que reconoce a las marcas inspiradoras en el sector hábitat, considerando factores como el diseño, el compromiso medioambiental y el modelo de negocio. La responsabilidad de entregar este premio recae en Actiu y Cosentino, ganadores previos que pasan a ser embajadores de Habitat Inspiration.

Más información sobre el evento:

Fecha: 24 de noviembre

Horario: de 9:00 a 15:00 horas

Lugar: Edificio Ensanche Bilbao (junto a la Filarmónica Bilbao Ekintza).

Inscripciones abiertas y aforo limitado.

https://otzarreta.com/habitat-inspiration-2023/

Acerca de: Otzarreta Think & Make cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el mundo del hábitat, trabajando en diversos subsectores, como grifería, suelos, muebles, iluminación, cerámicas y revestimientos. Su enfoque se caracteriza por un branding inteligente y la calidad de sus renders, los cuales son reconocidos en España y en otros países como Alemania, Portugal, Reino Unido, Austria y Francia. Desde sus inicios como una imprenta local, Otzarreta ha evolucionado para convertirse en una agencia creativa de comunicación integral, manteniendo una relación cercana con sus clientes a lo largo de todo el proceso.