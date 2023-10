Electimuss London lanza Vanilla Edesia

La marca de Perfumes Nicho Electimuss London es conocida por sus perfumes de lujo inspirados en la Antigua Roma. Vanilla Edesia ha sido creado en colaboración con la maestra perfumista Cécile Zarokian y se lanza dentro de la Colección NERO Edesia era la diosa romana del lujo y el banquete, por lo que esta fragancia se inspiró en celebraciones de extravagancia, exceso y placeres epicúreos.

Esta opulenta creación es una cornucopia de delicias gastronómicas de vainilla cremosa, frutas exóticas, cítricos y almendras amargas sazonadas con especias exóticas, canela y pimienta rosa, salpicadas de flores de ylang-ylang, heliotropo y rosa centifolia dulce, todo ello apuntalado con una adictiva y carnal base de ámbar, almizcle, cuero y toques golosos y amaderados.

Vanilla Edesia 100ml " 325,00€ Lanzamiento 18 octubre 2023

Notas e ingredientes

Salida

Bergamota

Aceite de Mandarina Heliotropo

Pimienta Rosa

Aceite de Incienso Corazón

Aceite de Canela de Ceilán Aceite de Comino

Aceite de Cilantro

Absoluto de Rosa Centifolia

Aceite Extra de Ylang Base

Absoluto de Vainilla Pachulí

Aceite de Vetiver de Haití Aceite de Sándalo

Aceite de Cedro de Virginia Procedencia

Electimuss significa "elegir lo mejor" y ese espíritu está en el corazón de este perfume. Trabajar con uno de los perfumistas más apasionantes del mundo, con los mejores productos naturales e incorporando estos exquisitos ingredientes con una concentración muy alta (25%) garantiza que este perfume sobresalga en rendimiento, proyección y longevidad.

Cada ingrediente ha sido cuidadosamente seleccionado y mezclado por sus facetas únicas y complejas para complementarse perfectamente entre sí. El absoluto de Rosa Centifolia (Rosa de Mayo) es un aceite muy raro y costoso que se cosecha y procesa en Grasse para proteger su perfil olfativo único. Sus notas son florales, verdes, especiadas, afrutadas, dulces y melosas. Este raro elixir es especialmente sensual, profundamente rico y floral, evoca valores de lujo y fue elegido para combinar a la perfección con el dulce y denso Absoluto de Vainilla de Madagascar. El absoluto es la forma más concentrada de vainilla, y la vainilla de Madagascar tiene los niveles más altos de vainillina, junto con sus leves matices amargos y salados, matices parecidos al chocolate y una nota balsámica muy profunda de vainilla.

La compleja pirámide de ingredientes excepcionales crea un perfume de lujo de contrastes verdaderamente original: contemporáneo pero atemporal; suave pero atrevido; reconfortante y carnal.

De la Directora Creativa

"Edesia, nuestra musa, representaba el lujo y los festejos. Las fiestas romanas eran exhibiciones de riqueza, lujo y exceso, eventos de tres días llenos de alimentos y flores exóticas, vino que fluía libremente, músicos, artistas y concubinas. Queríamos capturar esa sensación de decadencia epicúrea, un placer culpable al que no puedes resistirte: un perfume que casi quieres consumir; algo adictivo, exótico, con un toque erótico.

Nuestro encargo era crear un perfume goloso con vainilla en el corazón, pero no una simple vainilla: algo de carácter más complejo. No sólo la mesa de frutas exóticas y especias salpicadas de flores, sino también ahondar en el lado más oscuro del consumo: el exceso de la celebración y los deseos carnales" Claire Sokell Thompson, Directora Creativa

De la Perfumista

"Vainilla Edesia se basa en la dualidad, al igual que el propio olor de la vainilla, que puede evocar dulzura e inocencia, pero también tiene un lado más oscuro, más especiado y más correoso.

Para mí, este encargo trataba sobre abundancia y opulencia, razón por la cual tenemos tantos ingredientes y una pirámide tan larga. Normalmente, mis creaciones son más limitadas en ingredientes, pero esta musa exigía más.

Es un perfume muy sofisticado y complejo, pero también es una fragancia muy atractiva, adictiva y fácil de usar" Cecile Zarokian, Maestra Perfumista