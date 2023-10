Blue Diamond Resorts introduce tecnología innovadora en su sitio web para atraer a una nueva generación de viajeros

La compañía está comprometida en mejorar la experiencia de sus huéspedes y está incluyendo mejoras Blue Diamond Resorts se complace en anunciar la incorporación de un nuevo método de pago a plazos para los viajeros que reservan a través de sus sitios web exclusivos de cada marca. Esta innovadora adición llega justo a tiempo para el prometedor Black Friday de 2023, durante el cual Blue Diamond Resorts enfatiza que las experiencias de vacaciones todo incluido de alta calidad están diseñadas para todos. Este avance ha sido posible gracias a las últimas innovaciones en soluciones de pago para viajes, garantizando una experiencia de reserva fluida y conveniente para sus huéspedes.

"La inclusión de esta tecnología en nuestro sitio web nos permite hacer que nuestra experiencia vacacional mejorada sea más accesible para una nueva generación de viajeros que desean experimentar las vacaciones todo incluido definitivas", afirmó Jurgen Stutz, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing, Revenue y Distribución de Blue Diamond Resorts. "Este es un paso adicional que Blue Diamond Resorts da para mantenerse innovador en las últimas tecnologías y tendencias de vacaciones, comprendiendo al viajero de hoy y mañana", añadió.

Como parte de su compromiso de mejorar la experiencia de los huéspedes, este nuevo método de pago tiene como objetivo proporcionar mayor comodidad y flexibilidad a los viajeros en Estados Unidos y Canadá al asegurar sus reservas.

El anuncio sigue a las últimas noticias de la compañía sobre la mejora integral de la experiencia en las categorías de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™ para sus carteras de Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, que incluyen un mayordomo personal durante toda la experiencia, entre una amplia lista de ventajas y beneficios. Blue Diamond Resorts está convencido de que estos servicios permitirán a más huéspedes experimentar vacaciones en estas categorías de habitaciones mejoradas.

Este programa de pago abarca las marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Mystique by Royalton Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, proporcionando a los huéspedes un proceso de pago simplificado y seguro que les permite reservar sus vacaciones soñadas con facilidad.

Blue Diamond Resorts está transformando el segmento de hospitalidad todo incluido en el Caribe, México y América Central. Se adaptan a las demandas del mercado, ofrecen diversas opciones a los viajeros exigentes e invierten en soluciones innovadoras como el nuevo método de pago a plazos. Su dedicación a establecer nuevos estándares de lujo y dar forma al futuro de la industria es evidente en su compromiso de mejorar la experiencia de los huéspedes.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way" brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts: www.bluediamondresorts.com