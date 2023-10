Necesito un trastero abre un centro con más de 2.000 metros cuadrados en Sevilla

Con la puesta en marcha de esta nueva delegación, la marca ya suma 13 repartidas por toda Andalucía, 2 de ellas en la capital hispalense La empresa Necesito un trastero, líder en el sector de self storage en España,sigue su proceso de expansión nacional, con la apertura de un nuevo centro de trasteros en Sevilla, esta vez en la calle Zoología, 25, en la zona del Parque Empresarial Nuevo Torneo.

Esta segunda delegación de alquiler de trasteros en Sevilla, que es propiedad de la compañía y que cuenta con una superficie que supera los 2.000 metros cuadrados, ofrece una amplia variedad de espacios para todo tipo de necesidades, con trasteros desde los 2 hasta los 50 metros cuadrados, pasando por todos los tamaños disponibles.

Cuentan con acceso exclusivo las 24 horas, los 365 días del año, mediante acceso exclusivo para clientes, y disponen de todas las comodidades: los mejores sistemas en seguridad y vigilancia para garantizar una total tranquilidad a los clientes, parking propio y todos los trasteros en planta calle.

Además, en este nuevo centro todos los vecinos de Sevilla que tengan problemas de espacio tendrán el primer mes totalmente gratuito, sin mayor compromiso.

Necesito un trastero Sevilla ofrece la solución perfecta, tanto para los clientes particulares, que pueden guardar sus pertenencias de forma segura, como para los empresarios y autónomos de la zona, para que guarden sus herramientas o stocks de trabajo, en un lugar seguro, independiente y accesible.

Tal y como explica Iván Maldonado, CEO & Expansión de Necesito un trastero, "llevamos meses trabajando en esta apertura en Sevilla, sitio clave para la estrategia de expansión de la compañía. Además, es importante para nosotros seguir creciendo y liderando en Andalucía, donde estamos a la cabeza con 13 centros operativos".

En la actualidad, Necesito un trastero suma más de 90 centros en España, récord absoluto en el mercado nacional, y también está a la cabeza de toda Europa en su sector de self storage.

Acerca de Necesito un trastero

La empresa Necesito un trastero se creó hace 10 años, con la apertura de una pequeña delegación de alquiler de trasteros en Alicante. Tras detectar un hueco de mercado a nivel nacional en este sector, se decidió apostar por el crecimiento mediante la fórmula de la franquicia, para implantarse en diferentes ciudades españolas.

En este último año, tras la entrada de un fondo inversor, Necesito un trastero apuesta también por la compra de activos en propiedad en grandes ciudades y en zonas estratégicas para la compañía.

Necesito un trastero es Socio de Pleno Derecho de la Asociación Española de la Franquicia (AEF), y también de la Asociación Española de Self Storage.