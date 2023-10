Casavo ofrece las claves para elegir la hipoteca más adecuada

El equipo de Casavo Hipotecas explica las diferencias entre las hipotecas de tipo fijo, variable y mixto, además de ofrecer una serie de consejos clave de cara a una decisión informada por parte del comprador. Casavo informa sobre una creciente demanda de hipotecas de tipo mixto, representando aproximadamente el 70% de sus gestiones, con tasas de interés fijas desde el 2.60% y variables desde el 1.55% en recientes acuerdos Casavo, la proptech europea que simplifica la compraventa de viviendas mediante el uso de tecnología, reconoce el desafío actual que supone el proceso de elección de una hipoteca. En un mercado saturado de opciones, los compradores a menudo se ven abrumados sin una comprensión clara de los beneficios y desventajas que ofrecen los distintos tipos de préstamos hipotecarios. Con el lanzamiento de su nuevo servicio, Casavo Hipotecas, la empresa afianza su compromiso por simplificar el proceso de compraventa de un inmueble, que empieza por proporcionar transparencia y claridad a quienes buscan una comprensión más profunda de las diversas opciones de financiación disponibles.

Consciente de las complejidades a las que se enfrentan los compradores de viviendas a la hora de obtener una hipoteca en el mercado español, Casavo ofrece un enfoque digital y sencillo desde el inicio de su solicitud hasta la aprobación de la misma. Por ello, el equipo de expertos de la compañía comparte los puntos más importantes que hay que tener en cuenta para conocer los pros y contras de cada tipo de hipoteca y elegir la que mejor se ajuste a las necesidades de cada comprador.

Tipo fijo vs. tipo variable

El debate entre las hipotecas de tipo fijo y las de tipo variable ha cobrado relevancia en los últimos años. Las hipotecas de tipo fijo, con tasas de interés invariables a lo largo de la duración del préstamo, ofrecen a los clientes una mayor de estabilidad y seguridad financiera. No obstante, es importante considerar que suele tratarse de tasas de interés más altas, que en los últimos meses han tenido un aumento considerable respecto a los tipos fijos que se podían obtener hace unos años.

Por otro lado, las hipotecas de tipo variable, como su nombre indica, no son estables y están sujetas a las fluctuaciones del mercado, presentando un período de amortización generalmente más prolongado. Al estar ligadas a índices de referencia como el Euríbor, las cuotas mensuales pueden variar según los cambios en el mercado financiero, por lo que suele ser mejor opción si el cliente prevé un crecimiento de sus ingresos en el corto o medio plazo, o dispone de capacidad de ahorro, pudiendo amortizar la hipoteca anticipadamente en caso de que los tipos no sean favorables.

Hipotecas mixtas: una combinación de estabilidad y flexibilidad

Las hipotecas mixtas han emergido como una solución atractiva en el mercado financiero, combinando de manera hábil los beneficios de las hipotecas de tipo fijo y variable. Con un enfoque innovador, estas hipotecas ofrecen a los prestatarios un período inicial con tasas de interés fijas, proporcionando un ancla de estabilidad y previsibilidad en los primeros años del préstamo. A medida que la hipoteca avanza, se produce una transición a un interés variable, permitiendo así aprovechar las ventajas del mercado en constante cambio y adaptarse a las condiciones económicas variables.

El principal atractivo de las hipotecas mixtas radica en su capacidad para brindar seguridad financiera a corto plazo, al tiempo que aprovecha las oportunidades de ahorro potencial a largo plazo. Al planificar los pagos durante el período de interés fijo, los prestatarios pueden administrar sus finanzas con mayor seguridad, evitando sorpresas no deseadas en las cuotas mensuales. La flexibilidad proporcionada por el posterior interés variable permite ajustes en la cuota según las tendencias del mercado, lo que puede facilitar el ahorro futuro y hacer posible una amortización anticipada de la hipoteca.

No obstante, es crucial examinar los términos y condiciones específicos de cada hipoteca mixta, ya que las disposiciones de transición y las cláusulas pueden diferir entre cada cliente. Comprender a fondo la posible evolución de los tipos de interés es fundamental para evaluar de manera precisa la sostenibilidad financiera a lo largo de la duración del préstamo. Con un análisis completo de los riesgos y beneficios, respaldado por un asesoramiento financiero profesional, las hipotecas mixtas pueden representar una opción equilibrada y atractiva para aquellos que buscan estabilidad y adaptabilidad en su estrategia financiera a largo plazo.

Tendencias del mercado hipotecario español según los datos de Casavo Hipotecas

Los datos internos de Casavo Hipotecas revelan que alrededor del 30% de las hipotecas comercializadas por la compañía corresponden a tipos de interés fijo, mientras que prácticamente el total del 70% restante corresponde a hipotecas de tipo mixto, lo cuál refleja la preferencia actual de los clientes por la flexibilidad que estas últimas ofrecen. Además, Casavo ha logrado garantizar condiciones excepcionales para estos clientes, incluyendo un tipo mixto del 1.55% durante los primeros 5 años y un tipo fijo del 2.60% a lo largo de 30 años, junto con un seguro de hogar incorporado.

Esta tendencia al alza de las hipotecas mixtas se atribuye al incremento de los tipos fijos y la inestabilidad de los tipos variables, lo que ha llevado a los clientes a buscar seguridad inicial y adaptabilidad a largo plazo. La elección de la mejor hipoteca depende del perfil y las expectativas financieras de cada cliente. Mientras que las hipotecas fijas ofrecen certidumbre, las mixtas han ganado popularidad debido a su tasa fija inicial más baja seguida de un tramo variable referenciado al Euríbor. En promedio, alrededor del 15% de los clientes de Casavo Hipotecas expresan interés en cambiar el tipo de su hipoteca, especialmente aquellos que desean migrar de hipotecas variables a opciones más estables. Se les recomienda considerar hipotecas mixtas a corto plazo, resaltando los beneficios financieros que conlleva hacer la subrogación, incluyendo la posibilidad de obtener mejores tasas de interés y eliminar ciertas vinculaciones de la hipoteca.

En palabras de Francisco Sierra, director general para el Sur de Europa de Casavo: "En un mercado tan dinámico y cambiante, es crucial que las soluciones financieras ofrezcan características a medida para cada usuario. El compromiso de Casavo es que nuestros clientes encuentren la solución hipotecaria que se mejor se adapte a sus necesidades individuales, garantizando total transparencia y apoyándole en cada etapa del proceso de solicitud".