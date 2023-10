Custom Vote explica cuándo se puede usar el voto telemático

El voto telemático es muy importante hoy en día, puesto que representa un avance significativo en la participación democrática de muchos países del mundo.

Esta modalidad de sufragio permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera electrónica, eliminando barreras geográficas y facilitando la participación en procesos electorales. A través de plataformas seguras como, por ejemplo, Custom Vote, y sistemas de verificación de identidad, este tipo de votación promueve la inclusión y la comodidad. Además, representa un cambio en la forma en que las sociedades modernas abordan la democracia y la representación.

El uso que se le puede dar al voto telemático El voto telemático se está utilizando hoy en día en diferentes escenarios. Las organizaciones de todas las áreas lo están aprovechando para sus procesos electorales. También las pequeñas, medianas y grandes empresas, las asociaciones, los colegios y universidades, los clubes deportivos, las juntas vecinales, etc.

Sin embargo, para poder apelar a este tipo de votación es necesario acudir a una plataforma 100 % confiable. Entre las diversas alternativas, destaca el sistema de votación electrónica Custom Vote. El mismo es utilizado por órganos constitucionales como el Congreso de Diputados.

No obstante, el uso de este innovador sistema va mucho más allá, ya que se puede implementar en un sinfín de ocasiones como en eventos, reuniones, celebraciones como bodas y cumpleaños, concursos de belleza, desfiles de moda, catas de vino, entre muchas otras más.

Diferentes métodos de votación Custom Vote pone a disposición diferentes métodos de votación que se adaptan a todo tipo de requerimientos. Por un lado, está la votación online en diferido, es decir, los votantes pueden sufragar durante varios días y por un tiempo limitado. Por otra parte, está la votación online en tiempo real. Esta es ideal cuando se necesita inmediatez de resultados. Se realiza a través de plataformas streaming como Google Meet, Skype, Teams y Zoom.

La plataforma también ofrece certificación de los votos, es decir, una vez ejecutada una votación, se recibe un SMS 100% certificado por el código de votación.

Cuáles son los beneficios del voto en línea Las votaciones en línea están siendo muy utilizadas por sus grandes ventajas. Primero que nada, son completamente seguras y gozan de validez legal. Además de eso, permiten ahorrar tiempo, ya que simplifican notablemente los procesos de organización.

Asimismo, esta modalidad de voto es muy práctica y cómoda para los votantes, sobre todo los que no pueden acudir a sufragar en un lugar determinado por falta de tiempo, por no encontrarse físicamente en una ciudad, entre otros motivos. Finalmente, la votación en línea contribuye con la preservación del planeta, ya que se evita el uso de papel y los traslados de un lugar a otro, donde se emiten toneladas de CO₂.