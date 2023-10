Madrazas revoluciona la maternidad por menos de un café al día

La maternidad es el inicio de una etapa en la mujer que suele estar repleta de felicidad y estrés casi al mismo tiempo.

Este proceso supone una ruptura radical con el pasado y un redescubrimiento interior a través de un nuevo rol: el ser madre.

El embarazo trae consigo profundos cambios hormonales, físicos y emocionales para las embarazadas, además de una multitud de dudas e incertidumbres de si todo irá bien y si serán capaces de cumplir con esa responsabilidad. En este contexto, Madrazas es una plataforma online que brinda un innovador servicio de apoyo y acompañamiento a las mujeres embarazadas.

Gestionar la maternidad con un novedoso método online La posibilidad de ser madre es un proceso que genera múltiples modificaciones en la mujer, desde las variaciones más reconocibles como el aumento de peso, alteraciones digestivas y otras modificaciones del organismo hasta la aparición de estrés o la sensación de agobio de no poder tal vez responder a las exigencias del entorno social o familiar.

Por eso, no resulta extraño que muchas mujeres se sientan algo desorientadas e incómodas en esta etapa de sus vidas, ya sea en el aspecto corporal o con las inquietudes lógicas de si estarán lo suficientemente preparadas para el nuevo escenario que plantea la maternidad.

En este marco, Madrazas es una novedosa propuesta de comunidad en línea que ofrece diversos recursos de soporte destinados hacia las mujeres embarazadas – sobre todo las madres jóvenes y primerizas – que necesitan un apoyo especializado y empático para sobrellevar muchas de las circunstancias derivadas de este significativo periodo.

A través de un sistema de membresía asequible y que implica menos de lo que cuesta un café por día, las suscriptoras cuentan con el acceso directo a un cualificado equipo de profesionales de salud que abarca a una profesional matrona, nutricionista, preparadora física, psicóloga y enfermera pediátrica; quienes brindan consejos y resuelven toda clase de dudas en cuanto a las diferentes fases de la maternidad.

En tal sentido, la oferta de suscripción que impulsa Madrazas es por 6 meses (145 €) o 1 año (199 €) que supone un ahorro de 25 %, donde los usuarios pueden acceder a más de 120 vídeos formativos descargables con los distintos aspectos que se deben dominar de esta etapa: desde la preconcepción y el embarazo hasta el parto, el posparto y la crianza del bebé.

La comunidad de Madrazas La plataforma online también entre sus planes de suscripción incluye la posibilidad de formar parte de la Comunidad de Madrazas, donde las suscriptoras pueden conectarse con otras madres que atraviesan situaciones similares para compartir sus preocupaciones, logros, y hablar de temas relacionados con el embarazo, parto, posparto, el bebé y aspectos psicológicos, entre otras cosas.

El servicio de Madrazas, en definitiva, no es un curso de maternidad, sino que pretende ser un espacio donde la mujer disponga de los recursos informativos necesarios para superar las barreras psicológicas derivadas de la maternidad e invierta en el bienestar propio y de su bebé.