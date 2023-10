El uso de inteligencia artificial para obtener un mejor proceso de selección, por Talent Match

Hoy en día, la revolución tecnológica permite que los procesos y gestiones actuales ya no sean los mismos que eran hace diez o quince años.

Para no perder el paso de la eficiencia y la competitividad, las empresas deben adaptarse de forma permanente a nuevas realidades, roles y generaciones. En este sentido, un proceso de selección de personal aplicando la tecnología y la inteligencia artificial es una realidad que habla de empresas en sintonía con la época y sus desafíos.

Talent Match es una startup dedicada a la consultoría de recursos humanos que rompe con los estereotipos de las tradicionales consultoras de traje y corbata, y se especializa en este tipo de servicios. Integrada por un equipo joven y dinámico, nació con la visión de reinventar el sector aplicando tecnología e inteligencia artificial para lograr que un proceso de selección mucho más efectivo.

Tecnología para gestionar el talento Talent Match ofrece soluciones realmente innovadoras para dos de los principales desafíos de cualquier emprendimiento: cómo encontrar y retener talento. Sus fundadores, Jordi Valenzuela y Guillem Llacuna, sentían que nadie estaba innovando a través de la tecnología en el sector de los Recursos Humanos y querían hacer algo diferente.

Así, comenzaron con el proyecto de Talent Match, con la convicción de que el talento, la tecnología y la transparencia son tres ingredientes fundamentales en el entorno de los Recursos Humanos. El talento como factor clave: atraerlo, motivarlo y desarrollarlo es determinante para lograr el éxito. La tecnología como herramienta esencial para la toma de decisiones. Y la transparencia como modalidad de liderazgo.

En Talent Match, como empresa de selección de personal, ponen la tecnología al servicio del mayor valor que tiene cualquier compañía: las personas. Son pioneros en el uso del Big Data en Recursos Humanos y crean procesos específicamente adaptados a las nuevas generaciones. Además, ayudan a sus clientes a crear un sistema global que les permita unir y optimizar todas las áreas de su talento.

Inteligencia artificial al servicio de los Recursos Humanos A través de su herramienta de matchmaking, Talent Match realiza para sus clientes procesos de captación de talento proactivos y automatizados. Comienzan por definir a las características diferenciadoras de cada empresa para potenciar su marca, a partir de lo que su herramienta basada en la inteligencia artificial permite presentar potenciales candidatos que encajan con sus necesidades específicas.

En estos procesos se aplican técnicas de Big Data e ingeniería de datos que permiten entender las necesidades de cada empresa u organización, optimizar procesos vinculados con los Recursos Humanos y predecir situaciones de futuro. En Talent Match están convencidos de que la hora de contratar a una persona, se deben tomar decisiones basándose en datos y no únicamente en intuiciones. Lo que garantiza una mejora el rendimiento individual, de los equipos y de la organización en general.