Distroller presenta: meet & greet con la Enfermera Tania

Distroller, la marca icónica que ha llevado alegría y diversión a hogares de todo el mundo, se complace en anunciar una serie de emocionantes eventos de Meet & Greet con la querida enfermera Tania. Estos encuentros únicos en los que no faltarán sorpresas, regalos y actividades, ofrecerán a niños y familias la oportunidad de sumergirse en el divertido mundo de Distroller.

Localizaciones y horarios de los eventos:

31 de octubre - Madrid Lugar: Toy Planet CC Zielo Shopping de Pozuelo. Horario: De 17:30 a 19:30h

1 de noviembre - Barcelona Lugar: El Corte Inglés Diagonal Horario: De 17:30 a 19:30h

3 de noviembre - Sevilla Lugar: El Corte Inglés Nervión Horario: De 17:30 a 19:30h

4 de noviembre - Madrid Lugar: El Corte Inglés Callao Horario: De 17:30 a 19:30h

*Nota: El evento del 31 de octubre en Pozuelo cuenta con la asistencia de Fundación Aladina.

Detalles del evento

Los Meet & Greet de Distroller son una oportunidad única para que niños y familias se reúnan con la Enfermera Tania en un ambiente lleno de diversión, color y alegría sin fin. Estos encuentros permitirán a los padres neonatales aprender sobre el maravilloso mundo de Distroller y cómo la Enfermera Tania ayuda a todos los impacientes ksi-meritos recién llegados desde Neonatitlán al planeta tierra a encontrar un nueva familia que les de mucho lob (amor en lenguaje Distroller)

La Enfermera Tania contará en directo cómo son los nuevos pimpollos recién aterrizados y les ayudará a buscar a sus nuevos adoptantes en España. Permitiendo a todos los fanseses poder aprender más sobre el misterioso y lejano planeta conocido como Neonatitlan.

Apoyo de los organizadores y colaboradores

Estos eventos son organizados por Distroller en colaboración con Bandai y cuentan con el patrocinio de The Fini Company a cargo del sorteo bebe neoespeshial, y la colaboración de Dolci Preziosi para una tarde de Halloween inolvidable.

Agradecimiento a los distribuidores

Distroller agradece el apoyo de sus distribuidores clave en España: Toy Planet y El Corte Inglés, por hacer posible la realización de estos eventos y llevar la magia de Distroller a niños de todas partes.

"Únete a la celebración"

Distroller invita a todas las familias y amantes de Distroller a unirse a la celebración en estos eventos de Meet & Greet con la Enfermera Tania. No hay que perder la oportunidad de conocerla y ser parte de un día lleno de risas y alegría.

Más sobre Distroller

Distroller es una marca de retailtainment y diseño orgullosamente 102% mexicana pionera en ofrecer experiencias de diversión disruptivas que generen momentos de alegría sin límites. Enfocada en estimular la imaginación y la creatividad a través de productos coloridos, divertidos e inspiradores.

No importa que se tenga 0 o 102 años, Distroller es un lugar donde todas las especies son bienvenidas, celebrando en lo ordinario lo extraordinario. Los productos de Distroller están diseñados para animar a los niños a abrazar su individualidad y sentirse orgullosos de quienes son.

Ya sea a través de sus coloridas tiendas, sus personajes imaginativos o sus innovaciones, Distroller crea un mundo de diversión del que los niños nunca querrán salir.

En octubre de 2018 aterriza en España alcanzando el éxito y posicionándose, tras dos meses de su lanzamiento, como el top ventas de juguetes en la categoría de nurturing dolls y large dolls de la mano de 3 de sus productos estrella: Neonatos, Chamoy y Amiguis y Virgencita plis.

La marca generadora de ideas, diseños y contenidos apuesta por la experiencia en todas sus facetas contando así con un personaje que, bajo el nombre de enfermera Tania, es la encargada de crear un vínculo con el público.