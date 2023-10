Las expertas en belleza de Boutijour, Omorovicza y Byoode recomiendan estos cosméticos de octubre a diciembre

Cada estación, la piel pasa por una serie de cambios que obligan a adaptar en cierta medida la rutina facial ¿En otoño la piel se cae como las hojas de los árboles? Eso no va a ocurrir, pero si se presta atención a la piel, se podrá ver que en estos meses aparecen en ella determinados signos que se deben tratar de una forma diferente a la que venías haciendo el resto del año o, al menos, desde el verano. "Una piel otoñal presenta los síntomas típicos de los excesos del verano combinados con los cambios de tiempo de estos meses, en los que progresivamente viene o irá viniendo el frío", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Pero no hay que preocuparse, existe una receta mágica para tratar la piel de octubre a diciembre y pasa por conjugar, como en cualquier propuesta gourmet, los ingredientes adecuados y de la forma correcta. A continuación, se desgrana la receta

Hidroxiácidos

Con la vuelta al trabajo y los picos de estrés, que suben los niveles de cortisol, la piel se puede ver alterada. Concretamente, "puede presentar la aparición de granitos y un tono apagado, como falto de vida", establece Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. "También pueden verse manchitas, consecuencia de la sobreexposición al sol durante el pasado verano", añade Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode, quien comenta también que: "los hidroxiácidos son ideales para tratar despertar la piel y tratar las manchitas o reducir los procesos acneicos. Se puede optar por productos que cuenten con gluconolactona, ácido fítico, ácido glicólico y ácidos láctico o salicílico, por ejemplo. Removerán las células muertas y revitalizarán la piel, seborregulando y aumentando la luminosidad".

Ambari PM Active 12 Serum es un suero de noche con propiedades exfoliantes gracias a un 12% de alfahidroxiácidos. Completan su fórmula CBD, niacinamida y hongo shiitake. 122 € en Purenichelab.com

Con ácido fítico, que mejora la textura de la piel, reduce los poros, unifica el tono, reafirma y mejora elasticidad y la luminosidad, y gluconolactona, que atenúa la pigmentación, Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode, es un exfoliante facial, también sirve para el cuero cabelludo y el cuerpo. 34 € en Byoode.com

Antioxidantes

Si se pensaba que los antioxidantes eran solo cosa del verano por las horas de sol, se estaba equivocándose estrepitosamente. "Mientras que en verano los antioxidantes protegen más de la radiación, no se debe olvidar que ésta no desaparece en otoño. Aunque se crea que hay menos sol, la realidad es que también afecta a la piel", defiende la directora técnica de Rosalique, Isabel Reverte. Aparte, "desde la vuelta de las vacaciones, se pasa más tiempo en núcleos urbanos, donde la contaminación también puede desatar procesos de radicales libres, para lo que se necesita antioxidantes como las vitaminas C y E, entre otros muchos otros que puedan provenir de extractos vegetales, como la flor del loto o la camelia", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. De igual modo, no es época para olvidarse del SPF, el mayor protector que puede tener la piel.

El suero Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour se absorbe inmediatamente. Trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve para hidratar, iluminar y reafirmar y proteger; la flor de camelia -rica en Vitamina C-; o la niacinamida calmante. Además, ofrece una capacidad antioxidante única. 69€ en Purenichelab.com

La crema Rosalique 3-in-1 Anti Redness Formula no solo hidrata, también trata, cuenta con protección solar y unifica el tono con una tecnología perteneciente a la cosmética de lujo. Con ingredientes como el alfabisabol, manteca de karité, urea y la zeolita, junto con el SPF50, unifica el tono gracias una tecnología micro encapsulada única en su categoría y evita las cadenas de sensibilidad cutánea. 34 € en Purenichelab.com

Retinol y asociados

En verano se suele tener miedo a empezar a usar retinol. Pues bien, ha llegado la hora. "Es el estándar de oro para regenerar la piel y consigue la mayor efectividad para reducir pigmentación, tratar las arrugas y mejorar la firmeza", apostilla la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio, quien añade que "se puede optar por diferentes derivados y concentraciones de retinoides, los que mejor se adapten a la piel: retinol si se es lo que más se conoce, retinal se quiere ir más allá con algo más potente, o r-retinoato si se desea ahorrarse el período de adaptación al retinol, porque no con él no hace falta realizarlo".

Midnight Renewal de Omorovicza es un suero de noche renovador con retinal y un complejo termal de patente propia con efecto regenerador. También incluye microalgas que contrarrestan los efectos del estrés y el cortisol en la piel. 170 € en Esthermorenostudio.com

r-Retinoate de Medik8 es una crema a partir de retinyl retinoato, una nueva molécula de vitamina A hasta 8 veces más potente, no necesita período de adaptación y es ideal para pieles sensibles, y se puede usar mañana y noche porque no es fotosensible. 189 € en Medik8.es

Emolientes y abrigos para la piel

Emolientes es una palabra un tanto extraña. "Son los responsables de crear en la piel una película rica en componentes grasos para que se mantenga fuerte la función barrera y no pierda la hidratación", explica la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González. Esto es fundamental en esta etapa por varios motivos, ya que quizás se tenga la barrera comprometida "si se ha empezado a incluir retinoides o ácidos por primera vez, o si hay cambios bruscos de temperatura. De cara a meses como noviembre o diciembre la piel necesita abrigarse con lípidos como el escualano o los omegas, ácidos grasos esenciales", concluye la experta.

Perricone MD Essential Fx Acyl-Glutathione Intensive Overnight consigue disminuir arrugas, marcas de expresión, nutrir en profundidad y aportar la hidratación que necesita para reforzar su barrera hidrolipídica gracias a la combinación de vitamina F de los aceites de semilla de linaza, chia y macadamia. 163,75 € en Perriconemd.es