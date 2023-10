La atleta paralímpica Desirée Vila protagoniza una jornada para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Navarra

De la mano del Grupo Alimentario IAN y con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca, la embajadora de la Fundación Adecco ha compartido su testimonio vital ante trabajadores de la empresa y habitantes de Villafranca en la Casa de la Cultura de la localidad En el marco de los #EncuentrosPorLaDiversidad organizados por la Fundación Adecco, y de la mano del Grupo Alimentario IAN, la atleta paralímpica Desirée Vila ha asistido a una jornada en la Casa de la Cultura de Villafranca (Navarra). Partiendo de su testimonio vital —perdió una pierna a los 16 años por una negligencia médica cuando se preparaba para el Campeonato Europeo de Gimnasia Acrobática—, Desirée ha puesto en valor el potencial que las personas con discapacidad pueden aportar a todos los ámbitos de la sociedad, incluido el empresarial.

Como el resto de sus compañeros (Pablo Pineda, Raquel Domínguez, Edu Carrera, Maria Petit, Juan Manuel Montilla "El Langui", David Aguilar "Hand Solo", Javi Martín, Carmen Giménez, Avi Mashiah y Caterina Moretti), la misión de Desirée como embajadora de la Fundación Adecco es derribar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para encontrar una oportunidad laboral. Su labor se basa en sensibilizar a través de jornadas como la organizada en Villafranca, ya sea en entornos empresariales, en centros educativos o en cualquier espacio comprometido con dicha inclusión. A su charla de ayer, que lleva por título "Lo único incurable son las ganas de vivir", ha asistido parte de la plantilla del Grupo Alimentario IAN, así como habitantes de Villafranca y alrededores, y miembros de distintas agrupaciones locales como el club fútbol Alesves (que trabaja desde su cantera promocionando muchos de los valores que comparte con la fundación), el Colegio público El Castelar, el club de jubilados de la localidad, la Apyma y la Asociación de Mujeres Asmuvi.

"Acercar el empleo a las personas con discapacidad debe ser una prioridad para todos. Es fundamental que pongamos por delante a la persona, no a su discapacidad. Mi propósito en jornadas como la de hoy es contribuir a eliminar todos los prejuicios y sesgos que eclipsan lo verdaderamente importante: el talento, los valores y las competencias de cada persona", ha asegurado Desirée durante la charla.

Desirée ha estado acompañada durante su charla por Elena Alonso, directora de Recursos Humanos de Grupo Alimentario IAN. Al acto también han asistido Mª Carmen Segura, alcaldesa de Villafranca, y Marta Basterra, directora regional de la Fundación Adecco en Navarra.

Lo único incurable son las ganas de vivir

Desirée practica la gimnasia acrobática desde pequeña. A los 16 años sufrió una lesión en la pierna durante un entrenamiento preparatorio para el Campeonato Europeo. Tras varios días en el hospital, y debido a una negligencia médica, tuvieron que amputarle una pierna. Desde entonces el deporte ha sido su mejor terapia de recuperación. Ahora es atleta paralímpica e imagen de varias marcas. Con su participación en los #EncuentrosPorLaDiversidad de la Fundación Adecco y su ponencia "Lo único incurable son las ganas de vivir", Desirée contribuye a eliminar los prejuicios aún existentes en muchas empresas, al tiempo que promueve estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) que generan entornos más inclusivos.

La jornada de Villafranca se ha celebrado en un contexto de buenos datos en Navarra en cuanto a la contratación de personas con discapacidad. El número de contratos ha vuelto a la tendencia ascendente desde el parón que supuso la pandemia, aunque aún no ha alcanzado el mejor registro, que se recogió en 2018 (entonces se firmaron 1140 contratos, por los 1024 de 2022).Más allá de las cifras, no hay que olvidar que quedan otros retos mayúsculos, como mejorar su tasa de actividad (32,5%) o fomentar su penetración en el mercado laboral ordinario.

"Tenemos que ser conscientes de que la plena inclusión de las personas con discapacidad no es posible sin su integración en el mercado laboral. Sin poder optar a estas oportunidades será imposible llevar una vida autónoma y lo más normalizada posible", ha asegurado Vila.

"Estamos encantados de seguir trabajando junto a la Fundación Adecco en proyectos tan enriquecedores como este, ideados para promover una sociedad más inclusiva e igualitaria y alineados con nuestra forma de trabajo. En Grupo IAN, como empresa firmemente comprometida con las personas, establecemos medidas que favorecen la igualdad de oportunidades y la transparencia en el entorno laboral, además de facilitar la integración de las personas con discapacidad", ha destacado Elena Alonso, directora de Recursos Humanos del Grupo Alimentario IAN.

Por su parte, la alcaldesa ha comentado que "Villafranca tiene una oportunidad al acoger una jornada como esta, porque contribuye a la difusión de valores de motivación, superación, de positividad para afrontar los retos personales, algo con lo que estamos totalmente involucrados con pequeñas acciones desde el ámbito local y que también suman".

Por último, Marta Basterra, directora regional de la Fundación Adecco en Navarra, ha querido agradecer la presencia de todas las personas que se han acercado a la Casa de la Cultura de Villafranca para conocer a Desirée Vila en este #EncuentroPorLaDiversidad: "Sin duda, Desirée es fuente de inspiración para todos nosotros". Y ha añadido: "Desde Fundación Adecco nos sentimos orgullosos de poder impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en entornos rurales y en empresas líderes en su sector. Os animamos a adquirir compromisos individuales para avanzar en este camino".