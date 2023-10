Repara tu Deuda cancela 60.620€ en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada y su marido se vieron afectados por la crisis inmobiliaria del año 2008 Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer una deuda que ascendía a 60.620 euros en Mairena del Aljarafe (Sevilla, Andalucía). VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "el matrimonio solicitó los primeros préstamos alrededor de 2008 cuando vendieron su vivienda y compraron una nueva. Justo en esa época llegó la crisis inmobiliaria. Ella perdió su empleo y se vieron obligados a solicitar nuevos préstamos para hacer frente a sus gastos ordinarios. Con posterioridad su marido atravesó distintas épocas de desempleo y ella cayó enferma, lo que le llevó a volver a tener que solicitar nuevos créditos y reestructurar parte de la deuda pendiente. Poco a poco fueron solicitando otros créditos para pagar los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible y se vieron obligados a dejar de pagar los préstamos".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.

Repara tu DeudaAbogadoscomenzó su actividad jurídica en el año 2015, precisamente el mismo en el que entró en vigor la ley en España. Durante todo este tiempo, se ha podido comprobar un crecimiento en el grado de conocimiento de esta herramienta. Hay que decir que en la actualidad el bufete ha superado la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados tramita la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. Así, representa en los juzgados a más de 20.000 personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España y que responden a perfiles muy diferentes: padres que avalaron a sus hijos, pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de engaños, etc.

Repara tu Deuda lucha para que no haya ninguna persona con problemas de deudas que se quede sin tener acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad. Por este motivo ofrece diferentes modalidades de pago que se adapten a su coyuntura económica. "Muchas personas tienen miedo de iniciar los trámites porque piensan de forma errónea que el proceso va a ser más difícil de lo que realmente es", afirman los abogados. "Nosotros -añaden- sabemos que el esfuerzo que realizan tendrá su recompensa, por lo que no escatimamos en esfuerzos para que inicien el proceso".

A las personas que no pueden acudir a la Ley de la Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la opción de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.