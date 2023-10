Italia acogerá el VI Congreso Mundial de Bioestimulantes

La ciudad de Milán será la sede del VI Congreso Mundial Bioestimulantes del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Una cita internacional ineludible para el sector. Un congreso científico-técnico (track 1) y comercial-estratégico (track 2) organizado por New Ag International, en conjunción con EBIC, que tendrá carácter híbrido. Por segunda vez, se reconocerá una práctica positiva del uso consciente de los bioestimulantes en las plantas: el Premio al Agricultor, patrocinado por Syngenta Biologicals La ciudad italiana de Milán acogerá del 28 noviembre al 1 de diciembre en el Hotel Allianz Mico de Milán el VI Biostimulants World Congress 2023. Un congreso organizado por la prestigiosa revista New Ag International, en conjunción con EBIC, que congregará a numerosos expertos y especialistas del sector de los bioestimulantes. Los organizadores conscientes de la situación económica internacional, ofrecen alregistrarseeste código de descuento promocional NAIBSWC23PR del 10%. El Congreso se celebrará en formato híbrido, contará con participación presencial y virtual a la par en live-streaming. Se podrá acceder a las ponencias del evento físico y también al programa de ponencias exclusivas del evento digital a través de la plataforma ConnectMe.

Tras el éxito de las anteriores ediciones (Francia, Italia, EE.UU. y España), este evento bienal se ha consolidado como una cita internacional ineludible de carácter científico-técnico en el sector de los Bioestimulantes Agrícolas por la calidad de sus temáticas y por el plantel de expertos y oradores participantes. El uso de los bioestimulantes y su aplicación en la agricultura ha crecido de manera sustancial en los últimos años. Una industria que apuesta por una sostenibilidad y digitalización de vanguardia cuyo objetivo final son la eficacia y la competitividad en el desarrollo y producción de bioestimulantes.

Según New Ag Internationalen esta edición participan, a día de hoy, ocho Gold Sponsors, doce Silver Sponsors, siete Bronze Sponsors y un Farmer’s Award Sponsor entre otros. Están cubiertos el 100% de los expositores. Por el momento, han confirmado su asistencia alrededor de 1.000 personas y se han recibido más de 200 presentaciones, de las cuales 35 se presentarán en vivo y 100 serán exhibidas como pósteres en una zona determinada para los mismos. En esta edición, y por segunda vez, se otorgará el Premio al Agricultor, patrocinado por Syngenta Biologicals, empresa líder en la producción y la comercialización de bioestimulantes y especialidades nutricionales. Este galardón premia iniciativas de modelos agrícolas innovadores del sector de los bioestimulantes. Un reconocimiento y una distinción por el uso consciente de bioestimulantes en plantas BPS y en prácticas agrícolas que abordan varios aspectos y beneficios del uso de BPS. Hasta el día 3 de noviembre está abierta la inscripción para optar al premio, independientemente de la asistencia al congreso.

Desde la organización señalan que han preparado un intenso y riguroso programa en torno a varias corrientes temáticas. En el auditorio principal se desarrollarán las ponencias más técnico-científicas (Track 1) y, en otra sala, tendrán lugar las presentaciones comerciales-estratégicas (Track 2). El día 28 tendrán lugar dos talleres; uno, 'Regulación y política para estimulantes' y, el otro,'Formulación de bioestimulantes'. Durante los siguientes días se desarrollarán las diferentes jornadas técnicas y sesiones plenarias. Patrick du Jardin, copresidente del Comité Científico, profesor y jefe del Laboratorio de Biología Vegetal en Gembloux Agro-Bio-Tech de la Universidad de Lieja dará la bienvenida al Congreso y Christophe Tebbe, director científico del Instituto Thünen Federal Research Center for Rural Areas será quien imparta el discurso de apertura bajo el título: 'El microbioma de las tierras de cultivo: servicios ocultos en amenaza'. El último día se otorgará el Premio de Investigación a un estudiante y el Premio al Agricultor. Patrick Brown, copresidente del Comité Científico y profesor distinguido de la Universidad de California, Davis, será quien haga la presentación resumida y los comentarios finales.

Con esta nueva edición, New Ag International refuerza y reafirma su prioridad y compromiso por la sostenibilidad, el cambio climático y los métodos agrícolas sostenibles para aumentar el rendimiento y mejorar la salud. Este encuentro, ofrece muchas oportunidades a los asistentes presenciales o virtuales, clientes, delegados, patrocinadores o expositores para crear y forjar redes formales e informales, ponerse al día de los avances del sector, incrementar los contactos y oportunidades comerciales, así como consolidar ser parte de la Red de Bioestimulantes del Congreso Mundial. Para obtener más información sobre la VI edición del Biostimulants World Congress www.biostimulantsworlcongress.comque se celebrará del 28 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 en Italia, contactar con New Ag International.

New Ag International: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo.Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.