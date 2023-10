HONOR celebra su segundo aniversario con grandes descuentos

'Hihonor.com cumple años, pero el regalo te lo llevas tú'. Desde el 16 de octubre hasta el día 31 todos los usuarios podrán disfrutar de grandes descuentos. A mayor precio, mayor descuento HONOR, la marca de tecnología global, está de aniversario. Hihonor, el sitio web de la compañía, cumple dos años en España (momento en el que comenzó la actividad comercial de la empresa) y por ello, del 16 al 31 de octubre los productos más top de HONOR contarán con grandes descuentos. Para los amantes de la tecnología o para los que necesitan renovar su dispositivo tecnológico el segundo aniversario de Hihonor es el momento perfecto. Aquí se pueden revisar todos los descuentos especiales de esta campaña.

Si se necesita utilizar el móvil para todo y preocupa el cansancio ocular, HONOR 90 es el smartphone perfecto gracias a su pantalla curva OLED líder en el sector con tecnología de confort visual. Además, con su impresionante cámara principal de 200 megapíxeles se podrán captar las mejores fotos durante todo el año con un nivel de detalle excepcional ya que incorpora un hardware y un software súper innovadores. Ahora se puede disponer de la versión de 12GB+512GB por un precio final tras aplicar diferentes cupones de descuento en la web de 429€ (170€ menos de su precio habitual).

Siguiendo con HONOR 90 Series, la serie revelación de este verano, HONOR 90 Lite también es un buen aliado para los más tecnológicos. Los amantes de los selfies deberían hacerse con este teléfono con cámara Frontal de 16MP que posibilita autorretratos en alta definición y colores mejorados. Además, HONOR 90 Lite está equipado con HONOR RAM Turbo (8GB+5GB), una tecnología de HONOR que traslada una parte de la memoria flash a RAM, lo que se traduce en que 8GB de RAM pueden aumentarse hasta 13GB de RAM. Este completo smartphone gracias a los descuentos de aniversario tiene un precio de 209€, 90€ menos de su precio de mercado.

Los amantes de la fotografía ahora pueden conseguir su aliado con descuento. Con HONOR Magic5 Pro, el último lanzamiento de gama alta de la compañía, se sentirá la magia de la tecnología en las manos. Los colores del otoño pueden ser captados a la perfección gracias a su potente sistema de triple cámara principal que incluye un sensor primario de ultra resolución de 108 MP, un sensor ultra gran angular de 50 MP y un sensor teleobjetivo periscópico de 64 MP. Con los descuentos de aniversario de HONOR, se puede conseguir por 899€, casi 400€ menos de lo que cuesta habitualmente.

HONOR Magic5 Lite es el compañero que nunca deja tirado a nadie; tiene una capacidad dehasta 48 horas seguidas de uso gracias capacidad de batería de 51000 mAh. "Viaja este invierno sin límites, ya no hay que preocuparse por olvidar el cargador; ocúpate solo en disfrutar. 249€ es el precio con descuento y cupones, 150€ menos de su precio de mercado".

Y dejando a un lado los smartphones, si hace poco que se ha estrenado, o si por el contrario se prefiere renovar la antigua tablet. HIHONOR también tiene ofertas.

HONOR Pad 8, una de las tablets con el diseño más premium de todo el mercado. Gracias a su pantalla 2K HONOR FullView de 12 pulgadas se podrán pasar horas pegado a las webs favoritas sin cansarse. Además, los que no paran en casa podrán llevársela a todas partes, hasta a la oficina gracias a su elegante cuerpo metálico y fino (y se será la envidia de los compañeros). Su precio ahora es de 189€ tras los diferentes descuentos, 160€ menos de su precio habitual. Sin duda esta es la mejor oportunidad para hacerse con ella.

HONOR Pad X9, la tablet perfecta para los amantes de las series. Con pantalla premium HONOR FullView de 11.5 pulgadas, y su sistema de audio de seis altavoces con tecnología de ajuste de sonido HONOR Histen se disfrutará de las sagas favoritas con la máxima calidad como si se estuviese en el cine. Y no hay que preocuparse por el espacio, guardar las mejores series, con esta tablet, es posible. Con 4 GB de memoria y una gran capacidad de almacenamiento de 128 GB, HONOR Pad X9 puede guardar 26,880 imágenes, 10,752 canciones o 430 videos en alta definición. Solo hay que preocuparse de elegir la próxima serie y disfrutar, ahora por solo 179€, 70€ menos de su precio habitual.

Y cambiando de estilo, si se necesita renovar un antiguo wearable o apetece empezar a usarlo, HONOR también ofrece las mejores alternativas. Y además ahora con descuentos geniales.

HONOR Watch 4 se convertirá en el mejor compañero diario con un toque de estilo. Gracias a su diseño elegante no habrá que quitárselo y se podrá llevar en cualquier ocasión. Además, con su batería de hasta 14 días de duración se podrá vivir relajado mientras se hace un seguimiento de bienestar durante todo el día. Su compatibilidad para llamadas Bluetooth posibilitará realizar todo tipo de tareas al mismo tiempo. Ahora por solo 129€, 40€ de descuento sobre su precio de mercado.

Para los deportistas empedernidos, HONOR Band 7 será el mejor compañero de equipo. Incluye 96 modos de entrenamiento y 11 modos de entrenamiento profesional con monitorización en tiempo real. Además, gracias a la tecnología de salud HONOR, HONOR Band 7 registrará la frecuencia cardíaca, el sueño, el estrés y otros datos de bienestar. Ahora por tan solo 29,90€, 30€ menos de su precio habitual.

3 packs de producto con descuento

Pero esto no es todo, HONOR quiere celebrar su aniversario con muchas novedades. Se pueden conseguir packs de productos a precios geniales.

Para los amantes de las series y las películas en una gran pantalla, la tablet HONOR Pad 8 es su aliada, pero mejor aún si se tienen unos auriculares con sonido de alta calidad. HONOR Earbuds X5, con una batería que dura 27 horas, serán los compañeros perfectos de la Tablet para las tardes de invierno en las que solo apetece ver una película con una manta. Este pack ahora se puede conseguir por 209€. Pero si lo que se necesita es hacer una renovación total de los dispositivos, el pack de HONOR 90 (versión 12GB+512GB) y HONOR Pad X9 ayudarán durante el año con todo lo que se necesita. Además, gracias a esta promoción se tendrán solo por 499€. Si este curso se ha empezado con fuerzas o si ya se están preparando los propósitos de Año Nuevo y el deporte es el objetivo, empezarlo con un pack de HONOR que dará todas las fuerzas. Ahora, HONOR Band 7, será la mejor compañera de entrenamiento que no fallará, junto a HONOR 90 Lite pueden adquirirse en un pack por tan solo 219€. "Decídete ahora y empieza la rutina deportiva con más ganas que nunca". Sea cual sea lo que sea: pasión, necesidad u objetivo de este año, con los descuentos de HONOR se llevarán a cabo con mucha más ilusión. No dejar escapar los más de diez días de ofertas de aniversario de Hihonor.

