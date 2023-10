La asociación de pacientes de artrosis y osteoporosis OAFI colabora con iXalud

La colaboración por parte del centro especializado en el tratamiento y alivio del dolor crónico iXalud, con la Asociación de Pacientes de Artrosis y Osteoporosis OAFI se ha anunciado recientemente.

Esta colaboración se centra fundamentalmente en unir fuerzas para el tratamiento de personas con artrosis o síntomas de artrosis, así como para la realización de lo que será el 7º Congreso Internacional de OAFI, el cual se realizará en Barcelona el próximo 25, 26 y 27 de octubre.

¿Qué es la artrosis? Para poner en contexto la importancia de la labor de asociaciones como OAFI y el trabajo de centros especializados como iXalud, lo principal es saber exactamente de qué se trata la principal enfermedad tratada en estas entidades. La artrosis es el nombre con el que se conoce a la enfermedad que causa el desgaste de las articulaciones.

Como consecuencia, los huesos no cuentan con cartílago sano para amortiguar los golpes, lo que causa que rocen entre ellos causando dolor, inflamación e incluso daños permanentes. En otras palabras, la artrosis genera el desgaste y atrofiamiento progresivo del tejido cartilaginoso, causando que la articulación ya no sea capaz de moverse sin que se produzca fricción con el hueso. Esto no solamente afecta la cavidad de la articulación, sino que también puede tener impacto sobre la musculatura que la rodea.

Las causas de la artrosis pueden ser varias, como por ejemplo accidentes, lesiones, sobrecargas persistentes, oscuras incorrectas o incluso por factores hereditarios. Entre los síntomas más comunes, se encuentran la sensación de dolor y rigidez, dolor al iniciar el movimiento de la articulación, inflamación y sensibilidad aumentada en la zona, entre otros.

OAFI y su importante lucha contra la artrosis Actualmente, se estima que la artrosis afecta a unas 500 millones de personas en todo el mundo y alrededor de 7 millones en España. En este contexto, OAFI es una asociación fundada en el año 2016 en Barcelona, con el objetivo principal de iniciar y liderar la lucha contra la artrosis a través de medios como la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación permanentes sobre esta enfermedad y sus efectos en las personas.

Solo de esta manera se pueden obtener soluciones reales a quienes sufren esta patología, aliviando su dolor y mejorando su calidad de vida. Pero, además de eso, es una fundación que intenta que estas personas se sientan acompañadas y apoyadas, sabiendo que hay quienes luchan activamente por su bienestar.

Con la entrada de iXalud como socio de OAFI, se crea una alianza estratégica importante que ayudará a llevar bienestar a cada vez más personas, uniendo fuerzas para llevar educación, concientización y soluciones que ayuden a mejorar la salud de quienes padecen artrosis. En el sitio web de ambas firmas, se puede encontrar mucha más información sobre su trabajo y la importancia de la labor que realizan.