AB Grupo, agencia de azafatas para la organización de eventos

Para la buena organización de un evento, las azafatas de eventos deben cumplir diversas funciones, como la recepción de invitados y la asistencia permanente a estos.

Se trata de una labor esencial para muchas empresas, puesto que permite reforzar la imagen, fortalece la comunicación y ayuda a fomentar la confianza de las personas en los productos y/o servicios que se comercializan.

A nivel español, entre las agencias de azafatas, destaca AB Grupo. Con treinta y dos años de trabajo en el sector, la compañía ha logrado consolidarse como uno de los referentes en la organización de todo tipo de eventos, especialmente gracias a que cuenta con recursos humanos altamente capacitados.

Agencia de personal para eventos Los departamentos de marketing de cualquier empresa tienen como desafío planificar y ejecutar diversas estrategias en pos de conseguir objetivos a corto, medio y largo plazo, que generalmente están ligados al incremento de la rentabilidad. En esa línea, la contratación de personal para eventos representa un verdadero desafío para muchas compañías, principalmente por la responsabilidad que implica el cuidado y puesta en valor de la imagen corporativa.

AB Grupo es consciente de eso y enfoca sus esfuerzos en comprender tanto las necesidades de los clientes como de los consumidores finales, con el fin de brindar servicios altamente eficaces y satisfactorios. Cabe destacar que la compañía trabaja basándose en ciertos valores, como dedicación, esfuerzo y cercanía constante.

A eso se suma la creatividad para las distintas prestaciones, el compromiso positivo con los clientes y la profesionalidad en la ejecución de las tareas asignadas. Todo eso hace posible un buen impacto social, garantizando resultados óptimos en cada organización.

La compañía ofrece varios servicios AB Grupo forma parte de Barcelona Convention Bureau, un organismo especializado en turismo cuyo principal objetivo es la promoción de dicha ciudad como destino para reuniones, congresos y convenciones.

Además, otro punto a resaltar es que sus empleados están directamente formados en la agencia de azafatas y cuentan con un amplio dominio de idiomas, lo cual es altamente relevante para una comunicación fluida con personas que no hablan en español. El personal también está capacitado para participar en diversos tipos de servicios, entre los cuales se pueden mencionar ferias, promociones, relaciones públicas, eventos y congresos. En particular, pueden cumplir con las tareas de registrar tanto a asistentes como a ponentes, controlar y supervisar la sala de ponencias, controlar el aforo en diferentes auditorios, entregar materiales específicos y brindar información acorde al contexto.

Con más de quinientos eventos realizados con éxito y más de diez mil oportunidades de trabajo a personal, AB Grupo está consolidada como una agencia de azafatas de alto nivel para eventos nacionales.