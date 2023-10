Diversión y magia en los cruceros navideños y de Halloween de Disney Cruise Line

La diversión de las vacaciones de otoño e invierno se unirá a la magia de Disney Cruise Line con el regreso de sus cruceros Halloween on the High Seas y Very Merrytime. Con itinerarios únicos a Hawái y el Pacífico Sur y la oportunidad de visitar la nueva isla privada de Disney, Lighthouse Point en Las Bahamas en 2024.

Novedades en Cruceros Disney de Navidad 2023 Una nueva fiesta en cubierta y una ceremonia de iluminación del árbol encabezan las nuevas actividades a bordo de los cruceros de Navidad Very Merrytime.

La época más mágica del año será aún más especial esta temporada navideña, ya que Disney Cruise Line presenta nuevas celebraciones para toda la familia a bordo de los cruceros Very Merrytime. Con dos nuevas experiencias de entretenimiento, personajes Disney vestidos con nuevos looks y actividades para toda la familia, los cruceros Disney se llenarán del espíritu navideño típico de estas fiestas.

En la primera noche de todos los viajes Very Merrytime, los huéspedes se reunirán alrededor del árbol de tres cubiertas en el atrio del barco, para una nueva ceremonia de iluminación del árbol. Mickey Mouse, Minnie Mouse y Goofy invitarán a los huéspedes a cantar canciones navideñas clásicas, seguido de una cuenta regresiva que no solo hará que el árbol se ilumine, sino que también presentará al invitado de honor del crucero, Santa Claus.

Mickey and Minnie's Holiday Party, otra experiencia completamente nueva en estos viajes especiales, invitará a las familias a las cubiertas superiores para una celebración única en el mar llena de alegría. Esta enérgica fiesta en la terraza, organizada por Mickey y Minnie, contará con sus amigos favoritos mientras celebran la amistad, el amor y la familia con una nueva mezcla de canciones navideñas clásicas y originales.

Además de estas nuevas actividades navideñas, las cubiertas y salas de Disney Cruise Line estarán llenas de ramas de acebo de proa a popa durante los cruceros Very Merrytime. Estos viajes también incluirán los queridos personajes de Disney, que estrenarán nuevos atuendos navideños, así como actividades temáticas Very Merrytime para toda la familia. Además, contarán con villancicos que cantan versiones contemporáneas de canciones y souvenirs conmemorativos y gastronomía y bebidas con temática navideña.

Con cruceros desde Florida y California, tanto adultos como niños descubrirán las maravillosas vacaciones a bordo de los cruceros Disney de navidad 2023.

Disney Cruise Line zarpará desde su nuevo hogar en el sur de Florida, Fort Lauderdale, y ofrecerá cruceros Very Merrytime de cuatro y cinco noches a bordo del Disney Dream a lugares tropicales en el Caribe occidental y las Bahamas. También desde Florida, el Disney Wish y el Disney Fantasy seguirán navegando desde Puerto Cañaveral hacia Las Bahamas y el Caribe.

El Disney Magic zarpará hacia Baja California y la Riviera mexicana desde San Diego para viajes de vacaciones antes de concluir la temporada en Galveston, Texas, con cruceros Very Merrytime hacia el Caribe occidental.