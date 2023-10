Más del 60 % de los autónomos andaluces, valencianos y catalanes trabaja más de 8 horas al día

El 66,8 % de los autónomos andaluces trabaja más de 8 horas al día, seguido de cerca por los valencianos (63,3 %) y los catalanes (60,2 %). Por su parte, en Galicia y la Comunidad de Madrid más del 55 % también reconoce superar la jornada de 8 horas.

La empresa de servicios de gestoría para autónomos y pymes Infoautónomos y la Universidad de Granada (UGR) analizan en profundidad los perfiles de los autónomos de las principales comunidades autónomas del país, a través de los resultados de su IV Estudio Nacional del Autónomo (ENA).

Unos datos que reflejan tanto los puntos en común como las principales diferencias que han puesto de manifiesto los trabajadores por cuenta propia atendiendo a su zona geográfica, ayudando así a entender mejor cómo es su realidad y día a día dentro de su contexto territorial.

El IV Estudio Nacional del Autónomo (ENA) presenta un análisis pormenorizado del perfil demográfico y la situación de los autónomos españoles en 2023. Esto permite abordar de forma específica tanto sus características como sus principales diferencias en función de las respectivas comunidades autónomas desde las que gestionan sus negocios.

Así, se puede abordar la situación real y los aspectos clave de los trabajadores por cuenta propia de las comunidades autónomas más representativas del país.

Para ello, se han seleccionado las autonomías de mayor tamaño y para las que el ENA ha registrado un mayor número de respuestas: Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia.

Titulares El 66,8 % de los autónomos andaluces trabaja más de 8 horas al día, seguidos por los valencianos (63,3 %) y los catalanes (60,2 %). Mientras que en Galicia y la Comunidad de Madrid más del 55 % también reconoce superar la jornada de 8 horas.

El 27,8 % de los autónomos valencianos y el 26,7 % de los andaluces reconoce trabajar más de 10 horas al día.

Un 17,2 % de los autónomos de la Comunidad Valenciana y Galicia manifiesta que no se toma un solo día de vacaciones. Por su parte, más del 40 % de los andaluces y gallegos señala tomarse 10 días de vacaciones o menos. Mientras que en la Comunidad de Madrid 1 de cada 10 autónomos reconoce tomarse más de 30 días libres.

Los autónomos andaluces son los que más cotizan por la base mínima (el 75,1 %), mientras que los catalanes son los que más lo hacen por la base máxima (un 4,6 %).

Los autónomos de la Comunidad de Madrid reconocen ser los que menos han requerido de financiación para sus negocios (45,4 % de los encuestados), mientras que 6 de cada 10 andaluces sí indican haber requerido de financiación para su desarrollo y funcionamiento.

La autonomía con una opinión más desfavorable sobre la prestación de jubilación es Andalucía, ya que la práctica totalidad de sus autónomos (98 %) reconoce que dicha prestación se queda en un montante que hace muy complicado llegar a fin de mes.

Los autónomos de Andalucía y Galicia son los que más usan las redes sociales corporativas, con porcentajes superiores al 63 %, mientras que los madrileños son los que menos uso hacen de ellas en sus negocios (solo el 50,3 %).

En cuanto a sectores de actividad destacan: las actividades profesionales, científicas y técnicas en la Comunidad de Madrid (23,6 %) y Andalucía (23,2%), y el comercio al por mayor, al por menor y la hostelería en la Comunidad Valenciana (16,6 %) y Andalucía (15,9 %).

Y aunque en líneas generales la mayoría de los autónomos tiene una edad de entre 40 y 54 años (48,1 %), se detecta ligeramente una mayor edad entre los autónomos de la Comunidad de Madrid (33,4 % tiene más de 55 años) y Cataluña (31,0 %).

Perfil por comunidades autónomas El 66,8 % de los autónomos de Andalucía trabaja más de 8 horas al día La mayor parte de los autónomos andaluces son varones, de entre 40 y 54 años, que trabajan una media de 9 a 10 horas al día, y señalan que se toman entre 1 y 10 días de vacaciones al año.

Tres cuartas partes cotizan por la base mínima, mientras que solo el 0,7 % lo hace por la base máxima. Con respecto a la necesidad de financiación para sus negocios, solamente el 40,1 % asegura haberla requerido.

Casi la totalidad de los autónomos de Andalucía (98,2 %) valoran negativamente la prestación de jubilación que tienen a su disposición.

Y sobre el uso de redes sociales corporativas en sus negocios destacan: Facebook (usado por el 52,3 %), seguida de Instagram (46,2 %) y WhatsApp (37,2 %).

Casi el 55 % de los autónomos de la Comunidad de Madrid reconoce no haber tenido necesidades de financiación en algún momento de la vida de sus negocios La mayoría de los autónomos madrileños son varones, de entre 40 y 54 años, que trabajan una media de 9 a 10 horas al día, e indican que se toman entre 1 y 10 días de vacaciones al año.

El 68,7 % cotiza por la base mínima, mientras que el 2,8 % lo hace por la base máxima.

Un 93,9 % valora negativamente la prestación de jubilación que tiene a su disposición.

Y en cuanto al uso de redes sociales corporativas en sus negocios destacan: Facebook (usado por el 35,9 %), seguida de Instagram (35,3 %) y WhatsApp (27,6 %).

Los autónomos de Cataluña son los que más cotizan por la base máxima en España Mayoritariamente, los autónomos catalanes son varones, de entre 40 y 54 años, que trabajan una media de 9 a 10 horas al día, y señalan que se toman entre 11 y 20 días de vacaciones al año.

Mientras que el 63 % cotiza por la base mínima, el 4,6 % lo hace por la base máxima, y el 51,1 % indica que no ha requerido de financiación en algún momento de la vida de sus negocios.

Respecto a su valoración sobre la prestación de jubilación, el 93,3 % la considera insuficiente para llegar a fin de mes.

Y en lo referente al uso de redes sociales corporativas en sus negocios destacan: Instagram (usada por el 42,3 %), seguida de Facebook (33,5 %) y WhatsApp (29,6 %).

El 27,8 % de los autónomos de la Comunidad Valenciana reconoce trabajar más de 10 horas al día La mayor parte de los autónomos valencianos son varones, de entre 40 y 54 años, que trabajan una media de 9 a 10 horas al día, e indican que se toman entre 11 y 20 días de vacaciones al año.

El 65,1 % cotiza por la base mínima, mientras que el 2,4 % lo hace por la base máxima.

En cuanto a su necesidad de financiación para sus negocios, el 55,0 % señala que la ha requerido.

Casi el 96 % de los autónomos de la Comunidad Valenciana valora negativamente la prestación de jubilación.

Y con respecto al uso de redes sociales corporativas en sus negocios destacan: Instagram (usada por el 46,7 %), seguida de Facebook (39,6 %) y WhatsApp (38,5 %).

El autoempleo femenino se empodera en Galicia: casi el 54 % de los trabajadores por cuenta propia son mujeres La mayoría de los trabajadores por cuenta propia en Galicia son mujeres, de entre 40 y 54 años, que trabajan una media de 9 a 10 horas al día, y señalan que se toman entre 1 y 10 días de vacaciones al año.

El 66,7 % cotiza por la base mínima, mientras que ninguno reconoce hacerlo por la base máxima. En cuanto a la necesidad de financiación para sus negocios, el 57,0 % indica que la ha requerido en algún momento.

Además, el 95,7 % tiene una mala valoración de la prestación de jubilación que se pone a su disposición.

Y con relación al uso de redes sociales corporativas en sus negocios destacan: Facebook (usada por el 52,7 %), seguida de Instagram (51,6 %) y WhatsApp (37,6 %).

Disponible el documento completo IV ENA 2023 en este enlace: IV Estudio Nacional del Autónomo.