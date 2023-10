Banpresto, las figuras de anime que llegan tras el furor del nuevo One Piece

One Piece, la nueva serie que se estrenó en Netflix el pasado mes de agosto y que se encuentra ambientada en el anime de Eiichiro Oda, ha cautivado a una gran audiencia de fanáticos por el manga.

Esta nueva versión que narra las primeras aventuras de Monkey D. Luffy y la banda Sombrero de Paja, es considerada como una de las mejores adaptaciones live action de un anime que se ha realizado en los últimos tiempos.

En Banpresto es posible encontrar todas las figuras de colección de One Piece. La empresa especializada en la fabricación y venta de este tipo de productos, se ha distinguido por contar con una amplia selección exclusiva del anime de distintos géneros ideal para los seguidores de este fenómeno mundial.

Una adaptación triunfante Tanto por parte de la crítica como de seguidores del manga se dejaron ver los comentarios de aceptación al live action de One Piece, nueva serie de Netflix que se ha convertido en una de las favoritas, acumulando más de 18.5 millones de visualizaciones tan solo en su primera semana de debut. Este lanzamiento ha demostrado la repercusión de la serie en todo el mundo, liderando el top 10 de la plataforma de streaming en 46 países de los 93 en los cuales se transmite.

Esta adaptación del manga homónimo de 1997 y transmitido en Japón desde 1999, cuenta con 8 episodios en los cuales se aborda la historia de Monkey D. Luff, un pirata de cuerpo superelástico que se aventura en el océano en busca de One Piece, el gran tesoro oculto del Rey de los Piratas. Para lograr su objetivo, el joven reúne una tripulación que le acompañará a recorrer cada centímetro del ancho mar y superar todos los obstáculos que se les crucen en el camino.

Esta ficción televisiva que resume 24 años de historia del anime original se ha convertido en un fenómeno global, no solo por los amantes del manga, sino también por nuevos seguidores que han quedado atrapados en su desarrollo. Esto último también ha popularizado las figuras de colección de One Piece.

¿Dónde encontrar figuras de colección de One Piece? Los seguidores de las aventuras de Monkey D. Luffy y sus amigos por Grand Line, encontrarán en Banpresto una amplia gama de figuras de colección que les permitirán revivir los mejores momentos de la serie. Esta compañía ha logrado posicionarse como uno de los principales líderes de fabricación y distribución de figuras de anime y manga, destacando por la excelente calidad de sus productos, así como por su amplia variedad.

Dentro de las figuras de One Piece más destacadas en esta tienda se encuentra Monkey D. Luffy Gear5, una edición elaborada en PVC, de 13 cm de alto y con un soporte especial para exposición. Finalmente, disponen de figuras Luffy, Zoro, Nami y Usoppy Shanks, entre muchos de los otros personajes que forman parte de los 9 arcos en los que se divide la serie original.