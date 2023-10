Triem Executive Search, socio estratégico en Asia para localizar proveedores

En el competitivo mundo de los negocios, la búsqueda de talento ejecutivo es fundamental, pero también lo es la identificación de proveedores estratégicos para la importación de materias primas y productos acabados.

Triem Executive Search, bajo el liderazgo de su CEO, Daniel Costa Corella, se ha destacado como un socio estratégico en Asia, no solo para encontrar talento, sino también para la localización de proveedores clave.

Una trayectoria en la localización de proveedores Triem Executive Search no solo es conocida por su excelencia en la búsqueda de talento ejecutivo, sino que también tiene más de 15 años de experiencia en la localización de proveedores estratégicos para una amplia gama de industrias. Esta experiencia ha permitido a la empresa ahorrar costos significativos a sus clientes al identificar fuentes confiables de materias primas y productos acabados en Asia.

Importación y transporte Triem Executive Search no se detiene en la identificación de proveedores. La empresa trabaja en estrecha colaboración con partners propios en cada país asiático para gestionar la importación y el transporte de los productos de manera eficiente y rentable. Esto proporciona a las empresas españolas una solución integral para sus necesidades de abastecimiento en Asia.

Modelo de pago basado en el ahorro del cliente Un aspecto destacado de los servicios de localización de proveedores de Triem Executive Search es su modelo de pago innovador. En lugar de tarifas fijas, la empresa cobra solo un porcentaje del ahorro que logra para el cliente al identificar proveedores más eficientes y económicos. Esto significa que Triem está alineada completamente con los intereses de sus clientes y está dedicada a maximizar su rentabilidad.

Una red global de proveedores La red de conexiones de Daniel Costa Corella y su equipo en Asia les ha permitido establecer relaciones sólidas con una amplia variedad de proveedores en la región. Desde materias primas hasta productos acabados, Triem Executive Search tiene la capacidad de localizar fuentes confiables en países como China, India, Japón y más.

En resumen, Triem Executive Search no solo es un líder en la búsqueda de talento ejecutivo, sino que también es tu socio estratégico en la localización de proveedores en Asia. Su experiencia, modelo de pago basado en el ahorro del cliente y capacidad para gestionar la importación y el transporte hacen que Triem sea una elección ideal para las empresas españolas que buscan optimizar sus operaciones y costos en la región.

Si se desea más información o explorar cómo Triem puede ayudar a una empresa en la localización de proveedores en Asia, animan a contactar con ellos a través de la web.