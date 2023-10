El gastro show más famoso de Murcia, Mariscos a lo Bestia, empieza su recorrido en franquicia con Tormo Franquicias Consulting

El restaurante más viral de Lorca inicia su expansión nacional en franquicia tras convertirse en todo un éxito en la provincia murciana Mariscos a lo Bestia es un concepto de restauración que se incuba en el restaurante "La Peña", un establecimiento con trayectoria de más de 40 años en la localidad murciana de Lorca. Lo que empezó como una broma en redes sociales de una particular forma de repartir el marisco, cargado en una carretilla y servido con una pala, se convirtió en una avalancha de más de 1.000 usuarios que abarrotaron el restaurante en tan solo 10 días y que dio origen a esta original franquicia de restauración.

La operativa de Mariscos a lo Bestia es muy sencilla, un menú a precio cerrado en el que se puede repetir las veces que se quiera. Todo el servicio de comida es un espectáculo en sí mismo, amenizado con música desde el primer momento, se reparte el marisco con carretilla y pala, hay pequeñas performances entre plato y plato en la que participa todo el equipo de sala y no se deja de servir bebida durante la comida. El resultado: la sobremesa se alarga hasta bien entrada la tarde de manera habitual.

Desde Tormo Franquicias Consulting, consultora encargada de trabajar la expansión de la marca a nivel nacional, afirman: "Mariscos a lo Bestia supone para nosotros una apuesta original y diferenciada dentro del sector de la restauración, que además se encuentra en un momento muy dulce tras haber crecido un 20% en ventas durante el pasado ejercicio y que este 2023 se espera que haya crecido un 5% más."

¿Cuáles son las ventajas competitivas de Mariscos a lo Bestia?

Materias primas de origen nacional a precios muy competitivos y excelente relación calidad-precio para el cliente.

Gran variedad de productos en el menú.

Posibilidad de comer y beber cuanto se quiera.

Comida amenizada por su show particular.

Espectáculo para que disfrute todo tipo de público.

Experiencia totalmente "instagrameable" y viral. Desde la Central de Mariscos a lo Bestia ya tienen previstas varias aperturas de establecimientos franquiciados en distintos puntos de nuestro país. También se encuentran en búsqueda de perfiles inversores, sin ser necesario que tengan experiencia previa en el sector. El principal requisito es que la persona está motivada y comprometida y sea capaz de gestionar el negocio de manera eficaz.

Para más información, se puede contactar directamente con el departamento de expansión de Tormo Franquicias Consulting.