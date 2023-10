La presencia de psoriasis aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en algunos pacientes

En el contexto del Día Mundial de la Psoriasis (29 de octubre), se ha celebrado la segunda edición del evento "The Psoriasis Revolution", poniendo el foco en el paciente y también en los aspectos más desconocidos y de vanguardia de esta enfermedad La psoriasis afecta en nuestro país a más de 1 millón de personas, una prevalencia que se ha duplicado prácticamente en los 15 últimos años, pasando de tasas del 1,4% de la población al 2,3%. Se trata de una enfermedad dermatológica que cursa con el enrojecimiento, irritación y acumulación de escamas plateadas en la piel.

Pero los problemas no se circunscriben a la parte más visible del organismo. "Hoy tenemos más evidencias científicas de que algunos pacientes con psoriasis presentan un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo infartos de miocardio, pero también accidentes cerebrovasculares", ha explicado el dermatólogo Álvaro González Cantero, organizador de la segunda edición del evento para pacientes con psoriasis "The Psoriasis Revolution", que ha tenido lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid como anticipo del día mundial contra la enfermedad (29 de octubre).

Psoriasis, más allá de la piel

El Dr. Álvaro González Cantero ha sido pionero en nuestro país en la forma de diagnosticar y tratar la psoriasis, que va mucho más allá de la piel. "La psoriasis es una enfermedad de la piel que, a su vez, puede asociarse a otras enfermedades, o al riesgo de desarrollarlas: artritis psoriásica, enfermedad cardiovascular, hígado graso y diabetes, entre otras".

En la psoriasis, la piel se inflama (siendo esto lo más evidente y conocido popularmente), pero en muchos pacientes también se produce una inflamación interna que puede afectar a otros órganos, que inicialmente no provoca síntomas pero que con el tiempo puede dar lugar, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular a edades tempranas. "La detección precoz de estas comorbilidades asociadas a la psoriasis puede ser determinante para su prevención y control, y es algo que muchos pacientes lo desconocen", asegura el Dr. González Cantero.

Ante la falta de información y conocimiento por parte de la sociedad en estos temas, surgió la iniciativa de organizar un evento específicamente pensado y dirigido a pacientes con psoriasis en el que se les explicase de forma clara, sencilla y amena los aspectos menos conocidos de la enfermedad, así como los últimos avances terapéuticos para hacerle frente y las diferentes técnicas de prevención del desarrollo de las diferentes enfermedades asociadas. Ese es el fin de Psoriasis Revolution, un evento que ha alcanzado su segunda edición.

Hacer visible lo más ‘desconocido’ y lo más reciente

En este caso, por ejemplo, se ha informado sobre los beneficios que puede ofrecer la ecografía arterial femoral en pacientes con psoriasis, un recurso aún muy poco conocido y que sirve para evaluar el riesgo cardiovascular en estas personas. Se trata de una técnica moderna e innovadora sobre la que se ha publicado recientemente un artículo en la revista científica "Journal of the American Academy of Dermatology"."Para desarrollar la técnica nos basamos en estudios realizados en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular, por parte del doctor Valentín Fuster y la doctora Leticia Fernández Friera. Esta técnica nos permite detectar precozmente aquellos pacientes con riesgo cardiovascular elevado, así como instaurar medidas para prevenir la enfermedad cardiovascular en estos casos", según apunta el Dr. González Cantero.

Asimismo, Álvaro González Cantero dirige un proyecto de investigación en el Hospital Ramón y Cajal, junto al centro estadounidense de investigación National Institute of Health (NIH) y, más recientemente, también junto al Grupo Pedro Jaén. "Estamos estudiando nuevas formas no invasivas de evaluar el riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas de los pacientes con psoriasis, y estamos diseñando posibles tratamientos preventivos frente a ese riesgo".

Más allá de los tratamientos de la psoriasis con productos tópicos, los profesionales sanitarios cuentan con la fototerapia, con una gran eficacia comprobada (incluso aplicada en el domicilio del paciente) o los tratamientos con láser para hacer frente a placas de psoriasis más resistentes, que se pueden complementar con fármacos biológicos. De hecho, "la terapia biológica ha revolucionado el tratamiento de la psoriasis, permitiendo eliminar las lesiones de los pacientes con una alta probabilidad y de una manera eficaz y segura, informa Álvaro González Cantero, quien añade que "en el abordaje de la psoriasis se han dedicado tradicionalmente muchos esfuerzos al tratamiento farmacológico, pero tenemos que abrir el foco y prestar atención también a otros elementos".

El evento

The Psoriasis Revolution es un evento pensado para acercar a los pacientes y a la sociedad en general al conocimiento y los avances científicos más relevantes en torno a la psoriasis. Expertos en esta enfermedad han detallado lo mucho que se ha avanzado en los últimos años, y pacientes con psoriasis han compartido sus vivencias con los asistentes.

Ha destacado en el programa la participación de profesionales sanitarios de renombre, como el Dr. Pedro Jaén que ha dedicado su larga vida profesional a la Dermatología, o el Dr. Andrew Blauvert, uno de los dermatólogos que más ha contribuido a nivel mundial al avance del conocimiento y manejo de la psoriasis. Las experiencias personales han procedido, entre otras, de la popular cantante Soraya Arnelas, y de la modelo, actriz y presentadora Lorena Van Heerde, ambas con psoriasis.

El evento cuenta con el apoyo de la principal asociación de pacientes con psoriasis de España, Acción Psoriasis, y la recaudación del evento se dedica a la investigación de la enfermedad de la piel. En concreto, irá destinada a la línea de investigación que desde hace más de 5 años lidera el Dr. González Cantero, en colaboración con el National Institute of Health en Estados Unidos. Con esta investigación se pretenden entender las consecuencias que la psoriasis puede tener más allá de la piel, concretamente en lo que respecta a la afectación de las articulaciones, hígado o las arterias, entre otras. Además, se están desarrollando métodos para detectar precozmente estas consecuencias, con el fin de poder prevenirlas.