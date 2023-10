12 Carpas lanza nuevo videoclip en 'Stop Motion'

La innovación y la creatividad llegan a la escena musical con el último lanzamiento de 12 Carpas. La banda presenta su single 'Nacido', acompañado de un videoclip creado en la técnica de animación 'Stop Motion' El videoclip de 'Nacido' no es simplemente una secuencia de imágenes; es una experiencia visual única que combina ingenio y creatividad. Cada fotograma del videoclip cobra vida a través del talento del carismático vocalista de 12 Carpas, Jota Kalashnifönk, quien meticulosamente manipuló cartulinas recortadas a mano para dar vida a esta obra maestra de la animación en 'Stop Motion'. Este esfuerzo artístico refleja el compromiso de la banda con la originalidad y la experimentación.

Exploración musical sin fronteras

'Nacido' es una mezcla de elementos de Hip Hop y Reggae. La canción tiene toques de territorios sonoros diversos de manera sutil, desafiando las etiquetas convencionales. Las letras de la canción invitan a una profunda reflexión sobre la existencia y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. Cada palabra es una pieza de un rompecabezas, y la canción guía a los oyentes a través de un viaje de autodescubrimiento arraigado en la tierra.

La portada

La portada del sencillo 'Nacido' de 12 Carpas es más que una simple imagen; se origina a partir de las cartulinas originales utilizadas en la creación del videoclip en 'Stop Motion'. Esta imagen no solo representa el sencillo, sino que también captura la esencia profunda de la canción.

Una reflexión profunda

'Nacido' va más allá de la música; es una invitación a reflexionar sobre la esencia de cada persona y la importancia de mantener la entereza frente a las adversidades. La canción busca hacer sentir a quien la escucha que todos estamos conectados en en la vida. Esta producción no es simplemente una composición musical; es una puerta abierta hacia la introspección y el autoconocimiento.

'Nacido' ya está disponible en las principales plataformas de streaming, como Youtube, Spotify, iTunes y Google Music, desde el pasado 28 de septiembre de 2023.

Web de 12 Carpas: https://12carpas.com

Vídeos

Nacido - Stop Motion Videoclip - 12 Carpas