La Càtedra d'Economia Blava UA-UMH-Generalitat arranca el proceso para una Estrategia Marítima valenciana

La propuesta presentada situará a la Comunidad Valenciana en el mapa de la economía azul europea. Universidades, pesca, acuicultura, biotecnología, transporte marítimo, protección costera y náutica se alinean para que la Generalitat Valenciana avance en el proceso y no quede detrás de las demás Comunidades costeras El pasado 20 de octubre de 2023, se llevó a cabo la presentación de la Propuesta de Estratègia Blava de la Comunitat Valenciana, en el Museo The Ocean Race en el Puerto de Alicante, organizada por la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava-UA-UMH-Generalitat Valenciana. Càtedra dirigida por el profesor Fernando de Rojas Martínez-Parets.

El evento ha contado con la destacada presencia de numerosas autoridades, entre las que se incluyen el Excmo. Alcalde de Alicante, Luís Barcala; la Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; el Director General de Economía, José Vicente Todolí; el Director General de Costas, Puertos y Aeropuertos, Vicente Martínez Mus; y el Secretario Autonómico de Innovación, Jerónimo Mora, entre otros distinguidos cargos institucionales y académicos. Evento que iba a ser presidido por el M.H. President de la Generalitat, Carlos Mazóm, quien finalmente no pudo asistir por motivos de agenda.

En la apertura del acto, el Excmo. Alcalde de Alicante compartió su visión de la vocación marítima de la ciudad y su puerto, destacándolos como elementos esenciales de Alicante. Además, se comprometió a colaborar con todos los sectores con el objetivo de promover esta capitalidad marítima.

La Rectora de la Universidad de Alicante subrayó la preparación de la UA en áreas como ciencias del mar, biología, geografía y turismo, entre otros grados y posgrados. Destacó el compromiso de la Universidad con la Cátedra de Economía Blava y su disposición a trabajar junto a la Administración Pública para establecer las instancias de investigación necesarias para el desarrollo de la Economía Azul en la Comunitat Valenciana, en colaboración con otras universidades, incluyendo la Universidad Miguel Hernández (UMH).

Posteriormente, Marta Pascual, responsable del Hub WestMed España, instó a las autoridades valencianas a apostar por la Economía Azul, en consonancia con los proyectos y fondos de la Unión Europea. Destacó que este es un momento crucial para que la Comunitat Valenciana desarrolle una Estrategia Azul, resaltando los exitosos resultados de las estrategias azules en el Mediterráneo y la importancia de que la Comunitat Valenciana se sume a esta dinámica.

Por su parte, el director de la Càtedra d’Economia Blava, Fernando de Rojas, enfatizó que la Propuesta presentada es el primer paso hacia una estrategia más detallada y específica, tratándose de un documento de base. Esta Propuesta colocaría a la Comunitat Valenciana a un paso de la oficialización de una Estrategia Azul valenciana, algo de lo que se ha carecido hasta el momento. Este documento abarca diversos sectores, como la náutica, la pesca, la acuicultura, el turismo costero, las energías marinas, la biotecnología azul, los puertos, costas, obra pública y el transporte marítimo. De Rojas resaltó la relevancia actual de la Economía Azul en la Comunitat Valenciana y la importancia de trabajar en una estrategia transversal que involucre a todos los sectores, poniendo a la región al mismo nivel que otras comunidades autónomas y Europa. Además, manifestó el compromiso de las universidades en ser centros de investigación, promoción y diálogo con las empresas y sectores involucrados, poniéndose a disposición de la Generalitat Valenciana para este esfuerzo conjunto.

En el contexto de este evento, se anunció el lanzamiento de un portal web integral dedicado a la Economía Azul de la Comunitat Valenciana. Este portal, que estará disponible en breve, servirá como una plataforma central para explorar y conocer a fondo el sector de la economía azul en la región.

En el evento, también estuvieron presentes representantes de la sociedad civil, incluyendo el Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; D. Carlos Baño Marhuenda y diversas asociaciones de sectores involucrados como ANEN (representada por su Presidente; Jordi Carrasco), UEN (Javier Aliaga, Emilia Romany y Patricio Río; Vicepresidente, Secretaria y Vocal eventos, respectivamente), FNCP (Basilio Otero, Presidente; Fabian Ben, Director Proyectos), Instituto de Ecología Litoral (Gabriel Soler, su Director, así como Ricardo Lumbreras y Alejandro Triviño), ACNCV (Miguel López, Vicepresidente Alicante), APROMAR (Javier Ojeda, Gerente y Joaquín Meseguer), Clúster BIOVAL (Jesús Agüero, Director), Clubs náuticos de Jávea y Altea (Gerentes; Luís Nogueroles y Joaquín Such, respectivamente), ATEIA-OLTRA Alicante (Eugenio López Góngora, Presidente), Asociación de Contenedores Puerto Alicante (José Quirant, Presidente) y Colegio de Aduanas de Alicante (Felipe Llorca Garrigós, Presidente). Asimismo, se contó con la notable presencia del sector académico de diversas universidades y empresas clave en áreas como la obra pública marítima (Grupo Rover, Rover Maritime y BTP Infraestructuras), transporte marítimo (HDZ Consult), así como la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), representada por su Secretaria, Ana Gosálvez Corbeto y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), representada por su Presidente, César Quintanilla.

Finalmente, se resaltó el peso significativo del transporte marítimo en la Comunitat Valenciana y las empresas tractoras del sector, como Baleària, JSV, Boluda, entre otras, haciendo hincapié en la importancia de aprovechar este impulso vital no solo para la región, sino también para toda Europa.