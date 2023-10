El 90% de las personas con problemas de salud mental los ocultan en el trabajo

Datos como estos son los que presentó Obertament en el '1.er Informe sobre salud mental y estigma en las organizaciones catalanas'. La Directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Magda Casamitjana, dio soporte a la presentación del informe, expresando que "hace falta el apoyo de la administración y el compromiso de las empresas para eliminar el estigma que construye el mito de que las personas con problemas de salud mental no son productivas y, por lo tanto, no interesan a las organizaciones". A principios de octubre Obertament presentó el informe que visibiliza el estigma en la salud mental que hay en las organizaciones catalanas.

Obertament, la organización, de referencia en Cataluña de lucha contra el estigma, ha considerado necesario generar datos de conocimiento público sobre como la salud mental está impactando ahora mismo en los entornos laborales.

La muestra recoge 103 encuestas a empresas y 623 encuestas a personas trabajadoras. En cuanto a las empresas, los datos son fruto de las respuestas que ha transmitido personal de dirección o responsables de recursos humanos. Respecto a las personas trabajadoras, la muestra se ha realizado sobre trabajadores, al margen de su estado de salud.

Los principales datos que se recogen son:

Desconocimiento del estigma: solo el 34% de las personas trabajadoras saben qué es el estigma en salud mental y sus implicaciones en el ámbito laboral. Los problemas de salud mental son comunes: el 40% de las personas trabajadoras consideran malo o regular su estado actual de salud mental. El estigma es una realidad: el 52% de los trabajadores que ha dejado de ir al trabajo por un problema de salud mental ha escondido el motivo real de su ausencia. La medida de la organización condiciona: el 50% de las pequeñas y medianas empresas considera a sus jefes más próximos y accesibles para hablar de salud mental, en las grandes, un 29%. El ocultamiento para sobrevivir: el 90% de las personas que han pasado por un problema de salud mental no se han sentido capaces de hablar abiertamente en el trabajo La discriminación por razones de salud mental: el 45% de los trabajadores cree que una persona con un problema de salud mental sería tratada injustamente y sería discriminada en el trabajo. El presentismo como síntoma: el 60% de los trabajadores que ha pasado por un problema de salud mental no ha dejado de ir al trabajo. Talento en riesgo: el 37% de las personas con problemas de salud mental tiene miedo de pedir ayuda por el impacto en su futuro laboral. Las empresas son conscientes: el 76% de las empresas afirma preocuparse por la salud mental, pero la cifra cae al 47% si se pregunta al personal sobre este compromiso de la empresa y todavía baja más, hasta el 38%, si responden las personas con problemas de salud mental. Camino de mejora para recorrer: el 74% de los trabajadores no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de su empresa para gestionar las problemáticas de salud mental relacionadas con el trabajo. La visión de género: el 14% de las mujeres con problemas de salud mental es tratado injustamente de forma habitual por su condición, frente al 8% de los hombres. La importancia de los y las líderes: solo el 31% de los y las managers considera que tiene las herramientas suficientes por parte de la empresa para gestionar las problemáticas de salud mental y estigma. Impacto entorno laboral en la salud mental: el 68% de los trabajadores con problemas de salud mental sitúa el trabajo como una de las causas de su condición. Las conclusiones obtenidas en el informe son la base de la campaña 'Hi Guanyem Tots' (Ganamos Todos). La campaña de comunicación de este año de Obertament persigue como objetivo principal la reducción del estigma vinculado a la salud mental en el ámbito laboral y la mejora de la cultura empresarial a través de la concienciación de la sociedad en general y del mundo laboral en particular.

Es por eso que la campaña también ha sido protagonizada por las entrevistas que ha hecho Albert Om a algunos de sus activistas (Dúnia Talleda Técnica en comunicación digital y Àngel Urbina Ingeniero industrial). Om ha indagado en las experiencias personales en sus entornos laborales. En las entrevistas también han participado los compañeros de trabajo de los activistas (Damián Valderrama- Project Manager / Manel Cervera - Gestor de recursos humanos) para aportar su opinión y perspectiva.

La campaña también ha contado con la representación y el punto de vista del mundo empresarial, Catalina Guevera (Directora de bienestar y Wellbeing en Allianz) y David Sancha (Mental Health Officer - Seat Cupra) han aportado ideas sobre como implicar a la empresa en la superación del estigma de la salud mental en el entorno laboral.

Apuntan:

"Ser capaces de hablar de esto es el primer paso".

"Las empresas tienen que poner la salud mental sobre la mesa, tratarlo como un tema estratégico y hablarlo".

"Todavía existe un cierto tabú, pero las empresas pueden crear sistemas de apoyo"

"Los problemas de salud mental afectan a toda la población y en todos los niveles"

"Atendiendo a la salud mental en las organizaciones, gana la empresa, gana el trabajador, gana la sociedad"

"Las empresas se preocupan porque lo que están viendo en sus números de producción"

Para resolver inquietudes, facilitar más información y ofrecer soluciones prácticas y accesibles, Obertament ha creado una página web (www.higuanyemtots.org) a través de la cual empresas y trabajadores pueden ponerse en contacto.