Daniel, Me Estás Matando presentan su nuevo sencillo 'Seguir Vivo No Es Vivir'

Seguir Vivo No Es Vivir es el nuevo sencillo de Daniel, Me Estás Matando que oscila entre el llanto y el auxilio, entre caer y rendirse, es el desahogo desesperado de un corazón roto sin remedio y sin salida.

Es una canción escrita por Daniel Zepeda que viene siendo el sexto sencillo del nuevo álbum titulado Cómo Arruinarte la Vida. Además, como un lujo, una sorpresa y con una ilusión desmesurada, Rita Payés participa en esta canción con su voz abundante en nostalgia y terciopelo, con su trombón que aletea entre los puentes y la lluvia improvisando libertad.

Daniel, Me Estás Matando es una banda de Boleroglam compuesta por Daniel Zepeda e Iván De La Rioja, que musicaliza suspiros y efervesce las almas románticas de sus escuchas.

Inicia en febrero del 2018 con una fuerte influencia del bolero antiguo, la canción latinoamericana, líricas románticas, voces dulce-acarameladas y el glamour electro-psicodélico de diferentes épocas.

Desde el 2018, año de inicio del proyecto, la banda ha tocado prácticamente en cada estado de la República Mexicana más de una vez, llenando la mayoría los conciertos en su totalidad. Han tocado fuera del país en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Perú, Colombia, Chile y España.

En el 2021, como parte de su tercer disco, Grandes Éxitos del Boleroglam vol. 2, la banda estuvo en la radio con tres sencillos distintos en toda la República Mexicana.

Daniel, Me Estás Matando se ha posicionado en el top 30 nacional en cada uno de los estados, rebasando el millón y medio de oyentes mensuales en Spotify.

Daniel, Me Estás Matando han colaborado con:

Niño de Elche, Leonel García, Mon Laferte, El Caloncho, Silvana Estrada, La Banda Bastón, Alex Ferreira, Ramona, Elsa y Elmar, Marco Mares, entre otros.