Cold War: de la Guerra Fría al fantasma de la libertad

Ficha técnica: Cold War (Zimna wojna), Polonia, 2018, Dirección: Pawel Pawlikowski

Guion: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki Fotografía: Lukasz Zal Reparto: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski

La película arranca por aquellos días en los que en el Bloque del Este, en Europa, Stalin era el único dios al que no solo se podía, sino se debía alabar y glorificar. Unos momentos de ausencia de libertad, persecuciones políticas, espionajes y censura cuya existencia se alargó por décadas. Miles, millones de vidas fueron dirigidas, modificadas, falseadas y hasta sacrificadas. El terror y el pensamiento único invadieron cualquier ámbito, sin que existiera pared o muro impoluto. Todas las barreras estaban formadas por demasiados agujeros que aunque no se podían atravesar, sí que permitían investigar y penalizar lo que sucedía al otro lado.

La película de Pawlikowski está basada, con modificaciones conscientes de lo que sucedió en la realidad, en la vida de sus padres. Arrancamos desde un lugar de Polonia, concretamente en una especie de internado, creado por el régimen comunista, para la formación de un grupo de élite en lo referente a la danza y canto tradicionales. Pues bien, dentro de ese internado, surge el amor entre un pianista y una aspirante a formar parte del grupo folclórico privilegiado.

CONSIDERACIONES FINALES

Cold War es una historia de amor entre dos artistas: Zula y Wiktor un pianista y una bailarina cantante y coreógrafa de origen polaco que eclipsada y congelada por la cruenta y militarizada imposición del socialismo real que con sus camisas de fuerza burocrática les está prohibido amar y ejercer el derecho a la disidencia y a la discrepancia ante la impronta de las dictaduras totalitarias que de manera previa a la construcción del Muro de Berlín ya establecían las fronteras y los límites de la libertad de tránsito de sus habitantes y ciudadanos con “la cortina de hierro” frase atribuída a Winston Churchill para describir la separación y polarización del este y el oeste, del bloque comunista frente al bloque capitalista el mundo bipolar, también llamada la Guerra Fría parafraseando al título de la película, que hoy ante el conflicto bélico entre Israel-Gaza- Palestina parece recobrar vigencia aunque es un teatro de guerra con un nuevo escenario geopolítico del siglo XXI.

La guerra fría del siglo XX también fue una enconada lucha ideológica entre dos sistemas económicos y políticos con intereses netamente geopolíticos muy por encima de las personas y sus historias particulares y sobre todo del arte como expresión genuina de la condición humana.

Saliendo y/o huyendo de Polonia esta pareja de artistas encuentran refugio y exilio en la vida bohemia e intelectual de la posguerra en Paris, Francia, realmente encuentran un respiro de felicidad y un oasis de Libertad sexual, creadora y regeneradora en medio del despotismo Omnívodo y el control absoluto, despiadado e impersonal de un Estado Autoritario Polaco que los llegó a calificar de traidores realizando una verdadera persecución, no quedando otra alternativa que regresar a su patria aunque ello significara su separación temporal generada por las condiciones políticas ajenas a su voluntad, sin embargo al final esta pareja se reencuentra para recobrar su vida amorosa y su libertad.

