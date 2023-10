Me parece que todos hemos tenido la experiencia de caminar con un niño pequeño de la mano, hermano, hijo, sobrino… y preguntarle ¿a dónde vamos? Y por respuesta tenemos una mirada interrogante y un encogimiento de hombros. No importa el rumbo a seguir, lo importante es que va de la mano de alguien de confianza: -Voy contigo. Y esa es toda la grandeza de la lección.



Trasladémonos de escena y de ámbito: ¿A dónde vamos cada uno de nosotros? ¿Quién nos lleva de la mano? Es el inolvidable Benedicto XVI quien explica este nuestro caminar en la tierra: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. Sí, efectivamente, es el encuentro con Jesucristo y es Él quien nos lleva de la mano. Los cristianos no seguimos una ideología, ni unos preceptos, ni unas normas vitales -que tienen importancia-. Seguimos a una Persona, y esto convierte la religión en algo muy atractivo y complaciente. Y es por amor a Jesucristo por lo que se cumplen unos preceptos y mandamientos. El símil del amor humano es bastante asequible y comprensible a todos: por amor a otra persona humana se llegan a hacer las exigencias más serias y las tonterías más disparatadas, y a nadie le sorprende esto, ¡es el amor!, se dice y se acepta. Pues trascendiendo al ámbito espiritual ocurre otro tanto, aunque, efectivamente, el Amor Sobrenatural tiene más fuerza y más garra.

El Amor a Dios puede no tener el efecto sensible que el amor humano, pero, sin embargo, tiene mucha más penetrabilidad, intensidad y más arraigo interior porque los sentimientos del alma, por ser sobrenaturales, son mucho más profundos y vehementes que los del cuerpo. De ahí la importancia de emprender o reemprender nuestro itinerario en la tierra de la mano de Jesucristo, para así concluirlo felizmente en el cielo.