Un mundo sin Dios produce tiranos y esclavos

Solamente los que han resistido a los embates infernales, permanecen libres, tienen paz y sosiego, esperanza e ilusión y son felices haciendo el bien, su Fe en CRISTO JESUS DIOS Y SALVADOR DEL HOMBRE, sacia sus ansias de felicidad. Sin embargo vemos en España sin ir más lejos, Nación que ha apostatado de su fe en Cristo, incluida la Iglesia Cismática, ha producido unos personajes que son unos auténticos tiranos, que son insaciables, que quieren más poder, que quieren dominar y obligar a los demás ciudadanos a que sigan sus leyes de obligado cumplimiento y estos tiranos son los mayores esclavos, no descansan maquinando como ascender más, produciendo la separación y el enfrentamiento aun entre ellos mismos. Pero estos pobres tiranos, ídolos con pie de barro, no conseguirán su propósito, por que el pueblo sencillo no ha perdido su fe y hacen el bien que pueden.

Dice el salmo: “Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, que no entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la Ley del Señor y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán como paja que lleva el viento , por que el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal.”.