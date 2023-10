​Presente la dignidad de la persona

A un tiempo deseado que no se detuviera, podríamos llamarle un tiempo inefable. ¿Pero existe? Vivimos bajo las coordenadas de tiempo y espacio, y es imparable. Ni siquiera permanecemos en el mismo lugar del espacio sideral, aunque no lo notemos. El tiempo fluye constante: contamos minutos y segundos, días y horas... Cuando nos va bien, desearíamos que eso no se acabara. Se dice: “hago esto para matar el tiempo”.