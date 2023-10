​Política, generosidad, compromiso y liderazgo

Con lo de la amnistía, en lo único en lo que Sánchez extrañamente no miente, es cuando afirma que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. ¿Por qué? Porque ya sabe Sánchez de antemano, que lo que va a conceder para lograr la investidura, tiene visos de anticonstitucionalidad y tendrá que ser el alto tribunal el que decida. En cualquier caso, no hay problema porque Pumpido y su gente saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que dictaminar; porque, saben también, quién les ha puesto ahí y para qué los ha puesto.



Mentiras aparte, Sánchez gusta de entretener a la ciudadanía con frases estereotipadas, que pretenden resumir una gestión, y casi siempre referidas a lo que va a hacer y no a la que ha hecho, cosa muy natural, dado su balance como gobernante.

Será aquello de “hemos doblegado la curva” o “se ha superado la tendencia” o “nadie se quedará atrás” o “saldremos más fuertes”, o “todo en aras de la convivencia y de la concordia”…y todo ello con el corolario de “vamos a trabajar”. Sea lo que sea es lo mismo de siempre, mentiras y frases hechas más o menos cursis.

Ahora toca engañar a base de repetir mantras con motivo de la amnistía pactada, y bien pactada, con los separatistas que le votarán en la investidura. Y lo que dice no puede ser más hueco, ni más vacío de contenido, ni más insustancial.

Dice Sánchez que es el momento de la política, de la generosidad, del compromiso y del liderazgo.