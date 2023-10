BioWave Corporation y el tratamiento de neuroestimulación

La estimulación medular eléctrica o neuroestimulación es un tratamiento médico mediante el uso de dispositivos especialmente diseñados que generan estímulos para bloquear señales de dolor en zonas afectadas. También se puede definir como la modulación del impulso que genera el cuerpo a través de señales eléctricas.

Debido a la efectividad de estos procedimientos para el tratamiento del dolor, ha habido un auge en la demanda de equipos de neuroestimulación. Una alternativa actualmente disponible en el mercado es la línea que ofrece BioWave Corporation. La firma lo define como “tecnología inteligente de bloqueo del dolor”.

Equipos garantizados con estudios clínicos Los equipos que vende BioWave Corporation han sido meticulosamente testados en sus propios laboratorios y probados con diversos estudios clínicos independientes. De hecho, se han realizado 17 trabajos de investigación que certifican la efectividad de estos aparatos para contrarrestar el dolor crónico o agudo. En su sitio web, la firma también comparte numerosos testimonios de atletas, médicos y personas comunes que los recomiendan.

BioWave Go es un dispositivo portátil y práctico que emite corrientes eléctricas de alta frecuencia. Durante la sesión el paciente siente como si se estuviera sometiendo a un tratamiento de masaje profundo. Al tiempo que bloquea las señales de dolor, genera una sensación de relajación y bienestar. El alivio que produce se prolonga hasta por 8 horas, dependiendo de la naturaleza del dolor.

La línea BioWave tiene 3 modelos de aparatos. El primero de ellos es BioWave Go, un modelo portátil y práctico que alivia el dolor con solo una sesión de 30 minutos. El Biowave Home es el más poderoso de la línea y sus electrodos para PENS cuentan con 1014 micro agujas. Estas penetran en la superficie de la epidermis propiciando un alivio inmediato. Finalmente, está el BioWave Pro, que es el modelo preferido por médicos y deportistas.

Para quienes está recomendado La línea de productos BioWave está recomendada para personas que sufren dolores básicos, diarios y dolores agudos. Son aquellos que se presentan de manera repentina e intensa debido a la ocurrencia de una lesión o trauma por un accidente. La corriente alterna de alta frecuencia del dispositivo bloquea el dolor desde su origen y lo alivia rápidamente.

En los casos de dolores crónicos, los productos BioWave también resultan altamente efectivos. Los parches que vienen con cada equipo se pueden colocar directamente en las zonas afectadas para obtener una mejoría inmediata. Por eso, resulta muy conveniente en pacientes que sufren de patologías como artritis, endometriosis o dolor lumbar, o en definitiva cualquier dolor que se sufra.

Un sector donde el uso de BioWave ha tenido un crecimiento explosivo ha sido en el deportivo. Ya más de 500 atletas de alto rendimiento utilizan esta tecnología para acelerar la recuperación del dolor. Se ha comprobado que una sesión con estos dispositivos reduce la rigidez muscular, permitiendo una mayor libertad de movimiento. Ya no hay necesidad de usar cremas o pastillas para buscar un alivio.