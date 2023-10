Linguavisión ofrece trucos para la preparación del examen FCE y CAE

Aquellas personas que buscan ampliar sus horizontes profesionales y educativos deben tener como objetivo claro dominar el inglés.

En este contexto, uno de los caminos hacia la excelencia en el inglés para adultos es obtener certificaciones reconocidas internacionalmente, como el First Certificate in English (FCE) y el Certificate in Advanced English (CAE), administrados por Cambridge Assessment English. Estos exámenes son altamente respetados en todo el mundo y pueden abrir numerosas puertas en el ámbito académico y laboral.

Prepararse para el FCE y el CAE puede parecer desafiante, pero con la orientación adecuada y los recursos apropiados, es un objetivo alcanzable. Principalmente, si se cuenta con una enseñanza cualificada como la de Linguavisión, una academia especializada en inglés en Badalona, Barcelona.

Trucos para la preparación del examen FCE y CAE Antes de embarcarse en la preparación, es fundamental comprender la estructura y los detalles de los exámenes FCE y CAE. Ambos exámenes constan de distintas partes: reading, use of english, writing, listening y speaking. Conocer a fondo cada sección ayudará a identificar cuáles son las áreas en las que se debe mejorar, para dirigir el estudio y la práctica de manera efectiva.

Una vez que se comprenden los requisitos del examen y lo que se evalúa en cada sección, se deben establecer metas de estudio claras y específicas para cada una de las habilidades evaluadas. Además, es importante señalar que se debe trabajar de manera constante para alcanzarlas poco a poco.

La práctica se lleva a cabo con ejemplos de exámenes anteriores, algo que es esencial para familiarizarse con el formato y el estilo de las preguntas. Además, los profesionales de Linguavisión proporcionan material de práctica y pruebas simuladas que permiten evaluar el progreso y prepararse para el día del examen.

Tanto en la expresión escrita como en la oral, la comunicación efectiva es clave. Es importante practicar el idioma expresándose de manera directa y clara y para ello se debe trabajar tanto la gramática como el vocabulario.

A su vez, para fortalecer las habilidades de lectura y comprensión auditiva, es recomendable acudir a recursos auténticos. En este sentido, leer textos en inglés, como libros y artículos de noticias, e incluso mirar películas o series en inglés, puede ayudar a mejorar la comprensión.

Finalmente, durante la preparación, se recomienda también aprender a gestionar el tiempo para poder completar todas las secciones con confianza.

Preparación del examen FCE y CAE en una academia de Inglés para adultos Durante la preparación para un examen internacional, como el FCE y el CAE, la retroalimentación y la corrección de un instructor experimentado son cruciales para perfeccionar el aprendizaje.

Linguavisión, una academia con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de inglés para adultos en Badalona, ofrece esta oportunidad para identificar áreas de mejora específicas y maximizar las posibilidades de obtener el título.

Por otro lado, Linguavisión se especializa en proporcionar las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentarse con confianza a los exámenes FCE y CAE. Además, su tasa de aprobación del 95 % en estos exámenes es un testimonio de su compromiso con el éxito de sus estudiantes.

Siguiendo estos consejos y aprovechando los recursos ofrecidos por academias como Linguavisión, es posible prepararse para realizar con éxito el FCE y el CAE.