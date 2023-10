La innovadora propuesta de Alfredo Fernández, director de expansión de SERSEO, la comunidad de agencias de marketing digital en España

La importancia del marketing digital para las empresas es innegable, en un presente de plena digitalización y evolución permanente. Sin embargo, toda agencia de marketing digital se enfrenta a desafíos significativos, ante la creciente competencia y la demanda de servicios asequibles y eficaces para las pymes. Es en este contexto que SERSEO, una comunidad de agencias de marketing digital lowcost para pymes, ha encontrado su nicho de innovación.

En esta entrevista, Alfredo Fernández, director de expansión de SERSEO, presenta la propuesta de su modelo de franquicia de marketing digital, como una solución beneficiosa para los profesionales del sector. El valor de la comunidad, la eficiencia de su metodología, y el respaldo de la agencia matriz demuestran que unirse a SERSEO podría ser la oportunidad que los apasionados del marketing digital estaban buscando.

Alfredo, cuéntanos brevemente en qué consiste la red de agencias de SERSEO y cómo funciona su modelo de franquicia de marketing digital.

SERSEO es una comunidad de agencias digital independientes con un modelo innovador que permite que nuestras agencias sean altamente competitivas. Digo "nuestras" porque estamos en comunidad, pero, en realidad, cada agencia pertenece a cada asociado y factura directamente a los clientes. Nos dirigimos al sector de las pymes, un sector que ha sido descuidado en muchas ocasiones. Sabemos que el marketing digital es esencial para los negocios en la actualidad, pero muchas pymes no podían permitirse el servicio de una agencia de marketing digital tradicional. Nuestra solución se basa en la economía de escala y en la metodología de la comunidad para que nuestras agencias sean competitivas.

Una de las claves de nuestro negocio es la competitividad. Podemos ofrecer precios asequibles a las pymes, lo que nos permite retener a los clientes a largo plazo. El motivo principal para contratar una agencia de marketing digital es obtener resultados, es decir, la inversión en la agencia debe generar beneficios para la empresa. Damos paneles de visibilidad y realizamos informes mensuales para mostrar nuestro trabajo a los clientes.

Las agencias que pertenecen forman parte de la red de agencias de SERSEO tienen la ventaja de tener muchas áreas de soporte cubiertas. Ofrecemos formación inicial en nuestra metodología durante las primeras ocho semanas, recursos adicionales y asistencia técnica. Además, las creatividades no son un problema, ya que están centralizadas. Les proporcionamos un CRM desde la central, lo que facilita su trabajo. En resumen, nuestro enfoque se centra en la eficiencia, y siempre que me preguntan acerca de SERSEO, destaco la importancia de la eficiencia, ya que considero que esto nos define de manera destacada.

¿Quiénes pueden unirse a la comunidad de agencias de SERSEO y cuáles son los requisitos para convertirse en asociado?

Realizamos un proceso de selección relativamente largo, ya que no puede unirse cualquier persona. Necesitamos fundamentalmente profesionales del marketing digital, aunque en algunos casos, hay personas que no provienen de este campo, pero tienen un espíritu emprendedor y la capacidad de aprender y trabajar, lo cual es tan importante o incluso más que tener ciertos conocimientos previos. Nuestro proceso de capacitación dura unas ocho semanas para las nuevas agencias y solemos abrir un total de 15 plazas al año. Puede que para algunos parezca un número muy reducido, pero debemos dedicar mucho tiempo esfuerzo y cariño a los nuevos consultores y estos solo podemos conseguirlo de esta forma.

Hay diferentes perfiles de asociados, algunos vienen con un máster en marketing digital, pero no saben cómo gestionar un negocio, otros están en un proceso inicial, y algunos llegan con muchos clientes que está comenzando a perder debido a la falta de eficiencia y de un método sólido. Nuestro proceso está muy estudiado y definido, lo que nos ayuda a seleccionar a quien realmente desean unirse a nuestra comunidad.

Este proceso no depende estrictamente de los conocimientos iniciales, ya que valoramos el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo. Tenemos gente que proviene de diversos sectores, algunos del ámbito comercial y otros de grandes empresas que buscan gestionar su tiempo, dinero, trabajo y vida. Incluso hay asociados que han dejado sus empleos en grandes empresas para establecer sus propias agencias de marketing digital dentro de nuestra comunidad.

Normalmente, el proceso implica una reunión conmigo a través de videoconferencia, en la cual entramos en detalles y explicamos cómo funciona nuestro modelo. No son reuniones de venta, ya que no intentamos convencer a nadie, dado que eso sería una pérdida de tiempo para ambas partes. Después, proporcionamos contactos de agencias para que los candidatos puedan hablar directamente con ellas. Finalmente, llevamos a cabo una reunión de validación mutua, en la que tanto el candidato como nosotros evaluamos la idoneidad de la asociación. Esta reunión se realiza conjuntamente con Miguel Ángel Manrique, quien es el CMO de la empresa.

¿Cuáles son los beneficios concretos que ofrece SERSEO a las agencias que se unen a su red en comparación con seguir trabajando de forma individual en el campo del marketing digital?

Lo mejor de SERSEO es que está pensado fundamentalmente para que las agencias tengan un recorrido a medio y largo plazo. No es algo temporal, sino una inversión en un futuro sostenible y competitivo. Calculamos que hay unas 3000 agencias de marketing digital en España, entre comillas, ya que cualquiera con un ordenador puede considerarse una agencia. Esto refleja la creciente competencia en el mercado.

En nuestro caso, ofrecemos una formación inicial durante las primeras ocho semanas en nuestra metodología. No se trata solo de teoría, sino de aprendizaje práctico, aprendizaje a través de la experiencia. Además, complementamos esta formación con mentorías. En estas sesiones, no impartimos clases tradicionales, sino que nuestros mentores son profesionales con sus propias agencias, seleccionados entre los mejores en sus respectivos campos. Estas mentorías se llevan a cabo los miércoles y viernes, con una duración variable de aproximadamente una hora. Nuestro objetivo es que sean dinámicas y que los nuevos asociados planteen sus dudas y desafíos.

No ofrecemos clases magistrales, sino un espacio para abordar preguntas y preocupaciones específicas. Las sesiones de los martes y jueves permiten a las agencias plantear preguntas y dudas que surgen en su trabajo diario, desde cuestiones de estrategia hasta problemas con clientes o campañas de publicidad. Nuestro objetivo es resolver alrededor del 90% de las dudas durante estas sesiones, pero si alguna no se resuelve por completo, ofrecemos un paquete de asistencia técnica.

También grabamos todas estas sesiones y contamos con un amplio archivo de más de 500 vídeos indexados. Esto documenta todo el conocimiento compartido en la comunidad. Además, brindamos soporte técnico para WordPress y otros aspectos técnicos, lo que facilita la resolución de problemas con páginas web.

La eficiencia es un elemento central de nuestro modelo. Ayudamos en la captación de leads, pasando leads cualificados a las agencias registradas en nuestro CRM central. Los leads se asignan automáticamente desde la central. Además, ofrecemos soporte de preventa, especialmente útil para nuevas agencias. Esto permite a las agencias contar con el apoyo de mentores más experimentados en estrategia y otros aspectos del marketing digital.

Como comunidad, compartimos conocimiento y promovemos la actualización constante. Realizamos masterclasses periódicas sobre temas relevantes y desafiantes en el marketing digital. Nuestra comunidad atrae a profesionales de alta calidad y creemos que, aunque no somos un gigante, la unión de muchos pequeños nos da fuerza y continuidad en el mercado. Nuestra comunidad sigue creciendo, lo que nos fortalece aún más.

Hablando de la metodología de "Los 3 Pasos" de SERSEO, ¿puedes explicarnos en qué consiste y cómo contribuye a la solidez y escalabilidad de las agencias asociadas?

Nuestra metodología se basa en un enfoque de tres pasos, aunque no hemos inventado nada nuevo. Lo explicaré de manera sencilla:

En primer lugar, nos enfocamos en atraer tráfico de visitas, principalmente a través de blogging, SEO, keywords y publicidad. Esto es fundamental para generar interés y visibilidad.

En el segundo paso, nos centramos en la adquisición de clientes potenciales utilizando estrategias de social media, landing pages y ofertas atractivas.

Finalmente, el tercer paso implica la conversión y fidelización de clientes a través de newsletters, automatizaciones, análisis, CRM y gestión de leads.

Esta metodología se ha demostrado eficaz, pero sabemos que debemos estar actualizados, ya que el entorno digital está en constante evolución. Lo que funcionaba hace tres meses puede no ser efectivo ahora. Por lo tanto, nuestro conocimiento y experiencia en la comunidad nos permiten adaptarnos a estos cambios permanentes.

Además, es esencial seleccionar las herramientas adecuadas para cada paso. No es necesario invertir tiempo en evaluar todas las opciones, ya que la comunidad elige las más adecuadas para ser eficientes y rentables, tanto para nuestros clientes como para nosotros.

¿Por qué deberían los profesionales del marketing unirse a SERSEO?

Una enorme ventaja que tiene SERSEO es que no hay nada parecido, absolutamente nada similar. En el ámbito del marketing digital, lo común es que te ofrezcan cursos. Los cursos pueden resultar cómodos, ya que puedes impartirlos a 10, 15, 100 o incluso 200 personas, y luego no tienes ninguna responsabilidad. En nuestro caso, las formaciones para nuevas agencias son muy limitadas, esto se debe a que ponemos mucho esfuerzo y dedicación en cada nueva agencia. Para nosotros, el éxito no se mide solo en la incorporación de nuevas agencias, sino en su consolidación y su integración en la comunidad de agencias.

En realidad, se trata de una inversión relativamente pequeña. En España, no se establece ningún negocio con menos de lo que implica unirse a nuestra comunidad. Además, es un negocio altamente rentable. En el primer año, es cierto que puede ser un desafío, como en cualquier otro negocio. Sin embargo, en el segundo año, las cosas pueden mejorar notablemente, y en el tercer año, es posible que se obtenga un nivel de facturación muy satisfactorio; siempre con trabajo y esfuerzo, sin lugar a dudas.

SERSEO ofrece la oportunidad de trabajar de una forma mucho más cómoda debido al teletrabajo y la libertad de horarios, lo que permite una conciliación total entre la vida personal y laboral. Esto es algo que la gente valora cada vez más.

En nuestra comunidad, cada asociado tiene su propio grado de libertad para gestionar su negocio, aunque seguimos una metodología y sistema que marcamos. Además, la facturación se realiza directamente para el asociado, sin necesidad de esperar una liquidación centralizada. Nuestra meta es que se unan personas que quieran trabajar y ganarse la vida, y todos, en comunidad, podamos seguir desarrollando lo que nos apasiona: el marketing digital.

La entrevista con Alfredo Fernández ha proporcionado una visión profunda de la propuesta enriquecedora de SERSEO en el sector. Su modelo de franquicia de marketing digital, basado en la comunidad, ofrece una solución única y eficiente para los profesionales que buscan éxito a largo plazo. A través de la capacitación, el apoyo y la eficiencia, SERSEO permite a sus asociados ofrecer servicios de calidad a las pymes, asegurando que la inversión en una agencia de marketing digital sea rentable. Teniendo en cuenta que, hoy en día, la adaptabilidad y la actualización constante son clave, la propuesta sólida y escalable de SERSEO se destaca como una oportunidad de futuro para alcanzar la independencia, la flexibilidad y el éxito en el campo del marketing digital.