Kalma Digital revela como los "viajes astrales" permiten expandir la creatividad

Se refieren que la dimensión astral es el único reino existencial. Mientras aseveran que el mundo físico es una representación más limitada de ese mismo reino El mundo físico que se puede percibir está limitado por la percepción de los sentidos. Por tanto, accediendo a planos más sutiles se experimentaran sensaciones totalmente distintas. Algunos se preguntarán, experiencias buenas o malas. Las experiencias se podrían clasificar como buenas, malas y neutras. Y en muchos casos reveladoras, justo lo que necesitamos para expandir la creatividad. En realidad, la calidad de la experiencia dependerá del estado conciencia, la frecuencia y la vibración que se sostenga durante el propio viaje.

El término "viaje astral" no es un término muy acertado pero si reconocido, por esto y a falta de otro término que lo defina mejor se nombrará de esta manera.

Todas las personas conocen el plano astral porque es de allí de donde vienen. Otra cosa es que se acuerden de él.

Todo aquello que contemplan los sentidos físicos tiene su contraparte en el plano astral. Sin embargo, nada de lo que habita en el plano astral lo contemplan dichos sentidos, a no ser que estos sentidos accedan al rango de frecuencia donde el astral se manifiesta. Aquí hay que hacer una aclaración, una cosa es contemplar y otra muy distinta es percibir.

Sin embargo, el astral por mucho que se explicara nunca llegaría a entenderse sin antes haberlo contemplado, percibido o experimentado en toda su definición. Del mismo modo que tampoco se comprendería el frio o el calor por muchos libros que lo explicasen. El frío o el calor solo se comprende cuando se percibe, cuando se experimenta o como mínimo cuando se observan sus resultados. Otra cosa es que en función de lo que se pueda leer acerca del frío o el calor ayude más o menos al lector a poder entenderlo. Pero sigamos…

Se puede acceder al plano astral desde el consciente o desde el inconsciente, desde la conciencia o desde la inconsciencia. Ahora bien, si se quiere expandir la creatividad a través de los viajes astrales, la experiencia en si se debe vivir desde la parte consciente del ser y en conciencia. De no ser así, la experiencia podría confundirse con una ilusión, un deseo o un simple sueño, pero en cualquier caso si la experiencia no se vive desde la pura conciencia del ser, sería siempre vaga y poco relevante.

¿Por qué los viajes astrales expanden la creatividad? muy sencillo. Porque el rango de frecuencia que se puede contemplar, percibir y experimentar en el astral es un rango de frecuencia mucho más amplio y sutil. Un rango de frecuencia más allá del espectro de luz blanca que limita la percepción en el mundo físico. Aún así la ilusión que se percibe en el mundo físico material y que a menudo se confunde con la realidad, siempre será mayor o menor dependiendo del observador.

Otro de los aspectos más relevantes o significativos del plano astral a tener en cuenta para expandir la creatividad, es saber que en el plano astral el tiempo lineal no existe. Aplicando esta particularidad en las experiencias astrales. Es fácil deducir la ventaja creativa que esto supone. "La atemporalidad es una oportunidad creativa, nunca lo olvides".

Otra de las ventajas del plano astral aplicadas a entornos creativos es la aplicación práctica del principio de no localidad. Comprender que no hay aquí y allí ayudará a la mente a entender la realidad. Este entendimiento sin duda permitirá expandir la consciencia en un océano de creatividad.

Entender o simplemente creer que los planos coexisten, permitirá más fácilmente el acceso a esta otra realidad astral.

A lo largo de la historia ha habido científicos, físicos, químicos y artistas entre otros muchos que han utilizado el plano astral en su profesión para experimentar, entender, componer y crear, sobre todo para crear. Otra cosa distinta es que lo dijesen o que lo reconocieran. En la actualidad es una práctica mucho más extendida de lo que se imagina.

En Kalma Digital afirman que el plano astral entre otras muchas vivencias permite crear y expandir la creatividad. También desde Kalma Digital invitan y animan a experimentar dicho plano para aumentar la creatividad.