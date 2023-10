Schneider Electric sigue demostrando su liderazgo sostenible en el sector de los centros de datos con un marco actualizado de métricas para informes, el primero en el sector

La estandarización propuesta para las métricas de informes medioambientales ayudará a las empresas de centros de datos a mejorar el benchmarking y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad Impulsado por el incremento de la demanda de procesamiento de información a raíz de la IA y el machine learning, el sector de los centros de datos debe crecer rápidamente para dar soporte a estos nuevos avances tecnológicos, al mismo tiempo que reduce su impacto ambiental a Net-Zero para cumplir con los compromisos climáticos globales. En respuesta a este contexto, Schneider Electric™, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado un marco revisado y estandarizado de métricas para informes medioambientales, que incluye novedades fundamentales para los negocios, con el objetivo de ayudar a las empresas a afrontar este reto.

Se trata de una revisión del whitepaper original publicado en noviembre de 2021, que se creó para apoyar y hacer avanzar el sector de los centros de datos proporcionando métricas estandarizadas para presentar informes de sostenibilidad. Fue el primer Data Center Environmental Sustainability Metric Framework de su tipo. Schneider Electric se toma muy en serio la sostenibilidad y solicitó la opinión de clientes y asociaciones del sector en 2023, lo que ha permitido publicar esta última revisión del whitepaper.

Formado por 28 parámetros clave de sostenibilidad en cinco categorías (energía, emisiones de gases de efecto invernadero, agua, residuos y ecosistema local), el enfoque estandarizado recomendado, basado en datos, se explica en un documento técnico revisado que se puede descargar aquí.

Puesto que las empresas de centros de datos se encuentran en distintas fases de su camino hacia la sostenibilidad, el informe describe las métricas para tres fases de información: Inicial, Avanzada y Liderazgo. La fase Inicial consta de seis parámetros que incluyen la información básica sobre energía, consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es decir, los parámetros básicos que deben cumplir todos los centros de datos. La fase Avanzada incluye parámetros más detallados sobre energía, agua y emisiones de GEI, e introduce dos nuevas categorías: residuos y ecosistema local. La fase de Liderazgo añade parámetros aún más detallados a las categorías existentes.

"Los operadores de centros de datos utilizan una amplia variedad de métricas diferentes que dificultan la comparativa y el benchmarking del progreso de la sostenibilidad y el rendimiento", asegura Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division and Data Center Business de Schneider Electric. "Necesitamos un enfoque estandarizado basado en datos para decidir dónde mejorar y qué priorizar, así como formas de identificar y erradicar las discrepancias en los informes de las organizaciones, para cumplir las expectativas de los grupos de interés y los compromisos gubernamentales. Con datos más creíbles y comparables, podremos establecer puntos de referencia en el sector para que otros realicen cambios medioambientales de valor. Sin un enfoque unilateral en la presentación de informes, las empresas de centros de datos corren el riesgo de perder mucho tiempo y esfuerzos, a medida que los requisitos normativos son cada vez más importantes. Como muestra de nuestro compromiso a la hora liderar el sector de los centros de datos en iniciativas de sostenibilidad, y en respuesta a las peticiones de nuestros clientes, hemos revisado nuestro marco original actualizándolo con un nuevo conjunto de métricas para que las organizaciones progresen en sus informes".

Avanzar en los objetivos de sostenibilidad medioambiental como sector significa adoptar métricas estandarizadas para la medición, y hacer que estas métricas se entiendan bien en todo el mercado y el sector de los centros de datos, así como informar públicamente sobre ellas con regularidad.

"El sector de los centros de datos está avanzando rápidamente y ofreciendo soluciones innovadoras a escala para apoyar la creciente transformación digital del mundo. En todas nuestras líneas de servicio, Iron Mountain reconoce que sin una consideración cuidadosa de un conjunto completo de puntos de referencia, corremos el riesgo de crear un mayor impacto medioambiental", dijo Mark Kidd, Executive Vice President & GM, Asset Lifestyle Management & Data Centers en Iron Mountain. "Las medidas de rendimiento incluidas en el whitepaper de Schneider Electric definen un panorama completo que debe tenerse en cuenta, y añadir métricas de E-waste es oportuno y cada vez más importante. Alinearse en las medidas y en la metodología, y mantener la visibilidad de todo el alcance de lo que debería medirse, ayudará a todos los proveedores de centros de datos a avanzar, colectivamente, hacia el futuro digital sostenible que necesitamos".

Lograr centros de datos sostenibles es un proceso continuo que requiere compromiso, inversión y colaboración en todo el sector. Aplicando estas estrategias y buscando continuamente soluciones innovadoras, los centros de datos pueden minimizar su impacto ambiental sin dejar de satisfacer la creciente demanda de servicios digitales.

Vlad Gabalov, Director de Omdia y Head of the Cloud and Data Research Practice, comenta la importancia de establecer puntos de referencia estándar: "Medir la sostenibilidad en los centros de datos no es solo una opción, es una responsabilidad que tenemos con nuestro planeta y las generaciones futuras. Al cuantificar nuestro impacto medioambiental, tenemos la capacidad de tomar decisiones informadas que provoquen un cambio significativo. Sin embargo, los esfuerzos aislados no bastan. Para impulsar realmente el progreso en todo el sector, debemos unirnos bajo un marco estandarizado. Este marco no sólo guiará nuestras acciones, sino que también nos permitirá comparar, aprender e innovar colectivamente. Mediante la medición y la estandarización, podemos preparar el camino hacia un futuro digital más ecológico y sostenible".

Los aspectos más destacados del whitepaper actualizado incluyen:

Un esquema detallado de las 28 métricas específicas dentro de las cinco áreas clave de energía, GEI, agua, residuos y ecosistema local (es decir, biodiversidad) que los centros de datos deben revisar.

Incorporación de la segmentación de las métricas de emisiones de GEI por alcance 1, 2 y 3.

Incorporación de "Server utilization (ITEUsv)" en la categoría de energía para guiar los esfuerzos para reducir el número de servidores para lograr el mismo nivel de procesamiento de la información.

Incorporación de "Water replenishment" a la categoría "Water" para mejorar las actividades de gestión del agua.

Incorporación de las métricas " E-waste" y "Battery" a "Waste generated" y "Waste diversion rate" dentro de la categoría "Waste".

Mayor atención a la categoría "Local ecosystem" para incluir las métricas "Total land use", "Land-use intensity" y "Outdoor noise" que miden el impacto directo e indirecto en la biodiversidad.

Un enfoque holístico recomendado para el mapeo del nivel de madurez de cada métrica, inspirado en el World Business Council for Sustainable Development, para la medición continua del progreso. Los mejores valores de su clase y los valores objetivo de la industria para cada métrica clave para las organizaciones de centros de datos.

Este marco recientemente actualizado coincide con el reciente lanzamiento por parte de Schneider Electric de su EcoStruxure Resource Advisor Copilot, una herramienta de IA conversacional diseñada para ayudar a los líderes empresariales a interactuar con los datos de energía y sostenibilidad de su empresa a una velocidad aún mayor.

Gracias a la tecnología Large Language Model, Schneider Electric ha creado de forma segura Copilot, un práctico compañero digital integrado en Resource Advisor. Copilot equipará a los equipos de energía y sostenibilidad con análisis de datos mejorados, visualización, apoyo a la toma de decisiones y optimización del rendimiento, así como con la capacidad de procesar a la perfección intrincados conocimientos del sector e información del sistema Resource Advisor. En septiembre se lanzará una versión beta privada, y la disponibilidad general de la solución se producirá a finales de 2023 / principios de 2024.

La nueva herramienta es la última mejora basada en IA que la división Sustainability Business de Schneider Electric ha realizado en los últimos años. Otras incluyen la optimización de riesgos con IA, servicios de validación de facturas y notificaciones de alerta de picos. Además, todas las soluciones de software de la cartera de Sustainability Business -que incluye Zeigo Network, Zeigo Activate y Zeigo Power- se apoyan en la ciencia de datos, el machine learning y la automatización de IA.

Para descargar una copia del Data Centre Environmental Sustainability Metric Framework revisado, visitar el sitio web.