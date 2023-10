180 The Concept analiza cuáles son las vitaminas para evitar la caída del cabello

Desde 180 The Concept explican qué es la biotina y la cobalamina y el papel que desempeñan en la salud del cabello y cómo incluirlas en la alimentación para que luzca más sano y fuerte Los principales motivos que pueden afectar a la calidad del pelo son: los rayos UV, las fuentes de calor como planchas del pelo y secador o los tratamientos de color. Todos ellos dañan las partículas de queratina del cabello provocando que este se vea más débil y luzca una textura más seca y pajiza. Sin embargo, existen otros factores (a los que no se presta tanta atención) que afectan de igual modo a su frecuencia de caída y su estructura, se habla así de la alimentación y las vitaminas que se incluyen en ella.

"El cabello está compuesto por un 80- 85% de queratina y colágeno, por lo que la disminución en su síntesis provoca que se vuelva más frágil, seco y con tendencia al encrespamiento y caída", explica Gema Cabañero, directora de I+D+i de 180 the concept nutricosmética, que añade"por ello para tener un cabello sano será indispensable tener unos niveles óptimos de estas proteínas. Para conseguirlo lo mejor será proporcionar vitaminas fundamentales y que mejoren el proceso de formación de la queratina. Algunas de las más importantes son la biotina y la vitamina B12".

¿Qué es la biotina y la cobalamina?

La biotina, también llamada vitamina B7 y la cobalamina, más conocida como vitamina B12, son dos nutrientes esenciales en la producción de queratina y el mantenimiento de la salud capilar.

La experta Gema Cabañero añade "la biotina se trata de una vitamina soluble muy reconocida por su capacidad para dotar al cabello de mayor calidad y resistencia. Y es que, cumple un papel clave al actuar como cofactor en varias enzimas que participan en la síntesis de la queratina. Además, también es un complemento perfecto para aportar hidratación a la piel y mejorar el tracto digestivo a la vez que ayuda al metabolismo de los nutrientes".

¿Y en el caso de la vitamina B12? La directora de I+D+i de la firma nutricosmética 180 The Concept lo expone "el papel de la cobalamina también es esencial a la hora de mantener una melena fuerte y saludable. Nutre correctamente el cabello y es necesaria para la producción de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a los folículos pilosos. Una deficiencia de esta vitamina puede afectar gravemente a la salud general, pero en especial puede tener como consecuencia una pérdida severa de cabello ya que el suministro de oxígeno a los folículos pilosos puede verse afectado".

La nutricosmética que le devuelve la salud al cabello

"La biotina y la vitamina B12 son dos nutrientes esenciales para las personas, sin embargo, el cuerpo humano solo es capaz de sintetizar pequeñas cantidades de ambas, por lo que se deben obtener a través de la alimentación o mediante suplementos", aclara Cabañero.

Muchas veces obtener los niveles adecuados de las vitaminas esenciales a través de la dieta se hace complicado, con el objetivo de mejorar la salud de las personas y facilitar el camino para ello, la firma 180 The Concept cuenta con el Plan Cabello y Uñas para brindar al cuero cabelludo los cuidados específicos que necesita.

A través de una combinación de fórmulas nutricosméticas, este plan aporta ingredientes como la Arginina, precursora del óxido nítrico, que abre los canales de potasio, mejora la irrigación sanguínea del folículo piloso y estimula el crecimiento del cabello y Citrato de Zinc, que mantiene activas las glándulas sebáceas de los folículos pilosos encargadas de lubricar el folículo piloso.

Además, contiene Óxido de Magnesio, que interviene en el suministro de nutrientes al cuero cabelludo, manteniendo el brillo y la vitalidad del cabello. Por otro lado, en su formulación también integra Biotina y Vitamina B12 y otras vitaminas del Grupo B como la vitamina B1, B2 o la B8, que también aportan un efecto regenerador al estimular la circulación sanguínea, favoreciendo la creación de queratina para nutrir, mejorar el crecimiento del cabello y evitar su caída.

