Neon Gen facilita contactos prácticamente recomendados a constructoras y empresas de reformas para tratar de expandir su cartera de clientes, a riesgo 0 y garantizado

Neon Gen proporciona contactos prácticamente recomendados, con verdadera intención de reformar su hogar para ayudar a constructoras y empresas de reformas españolas a expandir su cartera de clientes y aumentar su volumen de facturación bajo demanda, de forma garantizada, bajo demanda y a riesgo 0. Neon Gen hace uso de una mezcla de técnicas de captación y publicidad clásicas pero a la vez innovadoras, que no dejan de subir el listón en el sector. Su metodología inédita convierte contactos que quieren reformar en visitas con empresas de reformas, las cuales acaban cerrando estos proyectos en una ratio escandalosamente alta. Colaborar junto a Neon Gen significa coger a nivel mensual y de forma asegurada, entre 2 y 5 reformas completas con clientes serios que no buscan precio, sino que una reforma de calidad.

“Estamos contentos de poder ofrecer un servicio tan vanguardista y efectivo, que ayuda a constructoras y empresas de reformas. Convertir contactos de internet en contratos firmados de hasta 6 cifras, es algo que el 90 % de empresas de la competencia está muy lejos de conseguir y eso nos enorgullece”, dice Santos Osazenaye Ogbomoede, gerente de Neon Gen.

Al contrario que la mayoría de compañías, Neon Gen provee a empresas de reformas y constructoras visitas con contactos que sí que quieren reformar. Contactos que sí vuelven a llamar después de que les hayan presupuestado una reforma. Contactos que sí que aceptan presupuestos. Además, Neon Gen proporciona estos clientes dentro de la zona geográfica de la empresa de reformas y con una exclusividad del 100 %, así se evita ir a ver a un cliente que compara 7 presupuestos distintos.

Para filtrar al contacto, Neon Gen realiza una entrevista inicial al futuro cliente particular. En esta entrevista, se recopilan los siguientes datos: motivo de la reforma, localidad, calidades deseadas, fecha prevista de inicio, si ha recibido presupuestos anteriormente, cuántos presupuestos ha recibido, prioridades principales, nombre, número de teléfono y correo electrónico.

Santos habla sobre el problema principal que 3 de cada 4 empresas de reformas o constructoras tiene al trabajar con agencias o plataformas revendedoras de contactos convencionales. “El problema es que con agencias y plataformas de contactos, el interés en reformar es bajísimo, te envían a cualquier persona que dice que quiere un presupuesto. Sorpresa, no tienen dinero, quieren una chapuza barata, no son dueños de la casa a reformar o quizá ni siquiera la necesitan y piden presupuesto por mera curiosidad. Pero, encima, te van a comparar con 7 u 8 empresas distintas que le proporciona la agencia o la plataforma. Así, captar ese trabajo se convierte en una ‘subasta a la baja’: el profesional que más se baja los pantalones coge ese trabajo por cuatro duros, si es que realmente el cliente acepta”, comenta Santos. “Esa es la forma de captación de reformas que me enseñaron, pero me di cuenta de que así se perdía el tiempo y dinero. Fui rápido en empezar a desarrollar una metodología que resolviera estos retos. La consecuencia es que ahora estamos tres escalones por encima de la competencia, en cualquier métrica, aspecto o variable, y somos el modelo a seguir”, dice con una sonrisa. Definitivamente, el método de Neon Gen consigue detectar cuál es el cliente que quiere una reforma de calidad y tiene un interés alto; con lo cual, la empresa de reformas se asegura que en la mayoría de los casos acaba firmando ese proyecto. Con el enfoque puesto en suministrar contactos que están en necesidad de una empresa de reformas para transformar su hogar lo antes posible, Neon Gen da un servicio de alto valor para cualquier empresa de reformas o constructora con interés en aumentar su volumen de negocio con buenos clientes.

Para añadir a sus servicios de captación de reformas, Neon Gen ofrece una amplia variedad de herramientas y recursos para elevar a sus clientes al siguiente nivel con su empresa y carrera profesional.

Desde mentoría hasta guiones pasando por formaciones amplias, Neon Gen tiene todo lo que un gerente de empresa de reformas o constructor puede necesitar para hacer realidad sus ambiciones y deseos a nivel profesional. Así es como Neon Gen es capaz de impactar los negocios y las vidas de los profesionales de la construcción. Para saber más sobre Neon Gen y sus servicios de captación de clientes, se puede visitar su web o escribir a la dirección de email santos@neongenagency.com.