Capas Capicúa, una de las marcas españolas sostenibles más tops de complementos tendencia para invitadas de boda

¿Evento o boda a la vista? La firma Capas Capicúa se ha posicionado como una marca española de moda sostenible made in Spain que ofrece algunos de los complementos más en tendencia entre las invitadas de boda: la capa o el archiconocido chal.

Hace poco más de un año que su fundadora, Ana, y el equipo de Capas Capicua emprendieron con esta iniciativa de moda ética alineada con la filosofía slow fashion y han logrado tener un éxito exponencial en el sector de la moda, las novias, las invitadas y las madrinas más elegantes.

Hoy, su fundadora va a responder a una serie de preguntas para que todas las novias e invitadas entiendan mejor los valores que promulgan.

Ana, ¿qué productos podemos encontrar en la marca?

En Capas Capicúa producimos principalmente capas y chales, además de otros complementos imprescindibles entre las invitadas de otoño e invierno como los guantes de antelina, estolas, cuellos de pelo y puños a juego. Pero nuestra especialidad son las capas, y las confeccionamos en todos los tejidos: capas de seda, capas de gasa de doble hilo, capas de tul y, para la temporada de otoño/invierno, capas de terciopelo... Es innegable que las capas son tendencia y nosotras queremos ofrecer capas de la mejor calidad y durabilidad.

¿Trabajan con pedidos personalizados? ¿Se pueden personalizar las capas?

Por supuesto. El catálogo de la marca es muy amplio y hay modelos muy variados para todos los estilos. Pero si nuestras clientas desean una capa a medida, más larga, más corta, otra textura u otro color diferente, estamos aquí para hacerlas muy felices.

¿Qué ofrece la marca a los clientes? ¿Cuál es la misión de Capas Capicua?

Nuestras colecciones están diseñadas para elevar y favorecer cualquier look de invitada, alineadas con las últimas tendencias de la moda dando ese toque extra de elegancia en todos los looks de invitada. Nosotras diseñamos desde cero todas las colecciones, trabajamos en los patrones, buscamos tejidos de calidad, realizamos pruebas de fitting, rectificaciones hasta que queda la capa perfecta. Nuestra misión es hacer felices a todas nuestras invitadas, que se sientan especiales, ¡y las más guapas!

Otro de nuestros valores diferenciadores es el asesoramiento personalizado sobre la combinación de looks ¡y es completamente gratuito!

¿Dónde son confeccionadas las prendas de Capas Capicúa?

Nuestro objetivo es ofrecer capas y otros accesorios hechos en España alineados al 100 % con los objetivos de desarrollo sostenible y la confección slow fashion. Trabajamos con proveedores de tejidos de la Península Ibérica, de hecho, todos los tejidos son elegidos personalmente por mí, para garantizar la máxima calidad en todas las prendas.

Y también nos hace muy felices poder decir con orgullo que confeccionamos artesanalmente todos nuestros productos en diferentes atelieres en Madrid y en Galicia, 100 % made in Spain.

¿Capas Capicúa es una marca sostenible?

Sí, la sostenibilidad es un asunto primordial en la empresa. Apostamos por un consumo responsable de la ropa primando la calidad y perdurabilidad de las prendas reduciendo así la generación de residuos y la huella de carbono. Las producciones que realizamos son pequeñas, para no incrementar el stock, sino que las prendas vayan directas al consumidor. No compres tanto, compra mejor.

¿Por qué crees que todas las mujeres deben contar con una capa?

Las capas son tendencia -esto es una verdad verdadera- y es una prenda superelegante que favorece en todos los cuerpos.

Porque solo con una capa puedes hacer que un look sea completamente diferente: puedes repetir vestido en distintos eventos y que aparenten looks completamente nuevos, pues todo depende de los accesorios; o puede que hayas encontrado un vestido que te siente ideal, pero sea demasiado simple, ¡y con la capa puedas conseguir darle ese toque diferente y elegante que necesita el look! ¿Y si coincides con otra invitada con el mismo vestido? No hay duda, ¡te aseguramos que vas a ir más guapa!

También para taparte los brazos de forma estilosa, de hecho, "consejito de protocolo": en las bodas religiosas has de llevar tapados los hombros, y esta es la forma más elegante, fácil y cómoda de hacerlo. Y para taparte la tripita hinchada justo después del banquete. Es más, a la hora que comienza y acaba la boda la temperatura cambia, ¡qué bien viene una capita cuando acaba la barra libre de camino al bus!

Y, por supuesto, ahora que viene el frío, la capa de terciopelo será tu aliada para todos los eventos y se convertirá en un fondo de armario para siempre.

Realmente, las capas son un complemento en tendencia que ha llegado desde la alfombra roja para quedarse.