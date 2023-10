Fomentar la energía sostenible en comunidades locales, de la mano de Plataforma mODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen el propósito de establecer metas mundiales que ayuden a la implementación de estrategias y medidas que sirvan para afrontar los desafíos económicos, medioambientales y políticos hasta el año 2030.

Parte de estas medidas consiste en la promoción del ODS 7 - Energía asequible y no contaminante. La intención es fomentar la transición hacia un estilo de consumo más amigable con el medioambiente, partiendo de la concienciación desde el ámbito local.

Este es precisamente parte del trabajo de mODS, una plataforma del grupo KIWA dedicada a proporcionar asesoramiento y herramientas a los técnicos de los municipios en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en materia de servicios de inspección y certificación para la creación de ciudades y comunidades sostenibles.

Un futuro mejor con energía sostenible En efecto, la energía juega un papel fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales. No solamente impulsa su crecimiento económico, sino que, además, mejora la calidad de vida y garantiza el bienestar de las personas dentro de las comunidades. No obstante, la alta demanda de energía que hay actualmente ha generado un impacto ambiental importante.

Por esta razón, se ha hecho necesaria la transición hacia alternativas sostenibles y renovables, que no solamente favorezcan un consumo más eficiente, sino que sea asequible y que no cause daños irreparables al medioambiente.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por la ONU en su Agenda 2030, el número 7 se centra en fomentar y garantizar el acceso a la energía sostenible, asequible, confiable y moderna para todos. Para ello, se promueve el acceso a estos servicios energéticos con el fin de mejorar la eficiencia energética, aumentando la proporción de energía renovable en el consumo energético global. Al mismo tiempo, se promueve y se impulsa la inversión en infraestructuras energéticas sostenibles, con el fin de llegar a cada vez más comunidades.

La importancia de la energía sostenible para comunidades locales actuales Cuando se habla de energía sostenible, se refiere a la energía extraída de fuentes renovables, tales como la energía eólica, solar, geotérmica, entre otras. Esta suele ser mucho más eficiente y su impacto en el medioambiente es mínimo. Por otro lado, son alternativas que se basan en prácticas energéticas responsables que, además de no agotar los recursos naturales, tampoco generan emisiones contaminantes que dañan el medioambiente o contribuyan con su degradación. Adicionalmente, hay que mencionar que, gracias a la tecnología, la energía sostenible moderna maximizan el rendimiento, a la vez que minimizan las pérdidas durante la producción, distribución y consumo.

Hoy en día, hay muchas comunidades en el mundo que no cuentan con la energía necesaria, lo que, entre otras cosas, dificulta el acceso a la educación, la salud, seguridad, comunicación y a un desarrollo económico que permita cubrir las necesidades de las personas.

Hay otras donde las fuentes de energía disponibles son contaminantes, afectando la salud de las personas y causando un importante impacto negativo sobre los ecosistemas. Es por eso que es necesario el trabajo de empresas como Plataforma mODS, que promuevan la concienciación de las comunidades sobre los ODS.