Por qué elegir una alimentación ecológica y vegetal

En los últimos años, el concepto de alimentación saludable y ecológica ha cobrado una notable importancia, gracias al aumento de la conciencia social sobre el impacto que el consumo de algunos productos tiene a nivel ambiental y en la propia salud.

Esta nueva tendencia promueve la ingesta de alimentos naturales y mínimamente procesados, bajos en sal, azúcar y grasas, sin la utilización de químicos o pesticidas sintéticos que puedan representar un peligro para el consumidor o el medioambiente.

En este marco, NaturGreen es una marca especializada en la fabricación y distribución de una amplia gama de productos de alimentación ecológica y vegetal, hechos con ingredientes 100 % vegetales, sin aditivos que contengan lactosa o gluten.

¿Qué razones impulsan la alimentación ecológica y vegetal? Las necesidades del mundo actual han provocado que se replantee la relación entre medioambiente y alimentación, no solo por su incidencia en la salud de las personas, sino también por la injerencia en los hábitos de consumo y en las decisiones de compra.

La OMS desde un primer momento ha sostenido la necesidad de promover una dieta saludable para que las personas se proteja de la malnutrición, al igual que de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En este marco, a partir de la pandemia se ha notado un cambio en la mentalidad de los consumidores. Buscando una mayor inmunidad y desintoxicación frente a los excesos que amenazan al cuerpo, las personas han comenzado a inclinarse por opciones como los alimentos naturales y frescos, con bajas cantidades en grasas, sal y azúcares.

Esta cosmovisión, hoy en día, se encuentra extendida hacia los sistemas de producción alimentaria y agricultura convencional, con el foco puesto especialmente en que el proceso industrial no genere huellas tan negativas en la naturaleza. Es por eso que el sector orgánico ha adquirido un papel preponderante en la oferta de productos frescos, sanos y seguros, que aportan al bienestar de los compradores y contribuyen al resguardo del medioambiente, gracias a no utilizar pesticidas ni abonos químicos en sus procesos.

En este contexto, NaturGreen es una marca que destaca en la investigación y desarrollo de alimentos ecológicos, que poseen un alto valor nutritivo y ayudan a prevenir numerosas enfermedades.

Con la responsabilidad en la alimentación sostenible NaturGreen desarrolla una amplia gama de productos para un sinfín de países, con opciones ricas en propiedades nutricionales. En su catálogo se puede encontrar, por ejemplo, kéfir, biogurt, bebidas vegetales, aceites, cereales, legumbres, cremas y sopas, postres y alternativas vegetales a la carne.

La firma respeta en todos sus procesos de elaboración un patrón sostenible, porque no incorpora lactosa ni gluten, al igual que tampoco recurre al uso de pesticidas, proteínas animales ni otros aditivos químicos.

Por último, cabe destacar que NaturGreen demuestra constantemente su preocupación por el planeta al participar de diferentes proyectos, como aquellos que impulsan las reforestaciones locales y los que buscan proteger a las abejas polinizadoras y a las tortugas mora, que están en peligro de extinción.